استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ
رغم اقرار الحكومة لزيادات مالية في أجور رجال ونساء التعليم والتي بلغت 1500 درهم ستصرف على سنتين، ورغم إعلان تجميد قانون النظام الأساسي ووقف الاقتطاعات من رواتب المضربين، يواصل عدد من الأساتذة إضرابهم عن العمل.
وتوصلت هبة بريس، باتصالات من عدد من أباء وأولياء أمور التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية، والذين عبروا عن سخطهم بسبب مقاطعة بعض الأساتذة للأقسام الدراسية ومواصلة هدر الزمن المدرسي.
واعتبر عدد من آباء وأولياء أمور التلاميذ، أن الحكومة والوزارة المعنية، قامتا بعدد من الاجراءات لـ”إرضاء” الشغيلة التعليمية واستدراك الزمن المدرسي، لضمان استئناف الدراسة بشكل طبيعي، غير أن بعض الأساتذة يواصلون رفضهم العودة للأقسام وتدريس التلاميذ.
ورفض المتصلون، استمرار استغلال أبنائهم واللعب بمستقبلهم الدراسي، في مسلسل شد الحبل بين الوزارة والأساتذة، داعين رجال ونساء التعليم الى تحكيم المنطق والتفكير في مصلحة ومستقبل التلاميذ واستئناف الدراسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الدراسية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
28 تعليقات
يلا ماتحيدش القانون الأساسي راهوم ماشي غاتكون غير سنة بيضاء حتى العام الجاي غادي يكون أبيض راه الأساتذة تايقولو فالشعار الموت ولا المذلة الزيادة فالأجور ماشي هي الاي مخرجا الأساتذة للشارع راهوم كانو خدامين طالبو بشي زيادة ولكن قانون المآسي هو من فجر الوضع ويلا ماتسحبش غير يشوفو اللي قري وليدات المغاربة
لاحول ولا قوة الا بالله زيادة في الأجور بالنسبة الإعدادي والابتدائي توازي 4000 درهم ادا اضفنا خارج السلم ومازال أبناء المواطنين خارج أسوار المدرسة بدأت اتيقن ان ما يقوله بنكيران صحيح لو أخذنا هذه الزيادة سنتمكن من توظيف الالاف من المعطلين. وصلت فترة المرتزقة في التعليم فتجدهم حولوا منازلهم إلى مدارس ليلية لنهب جيوب المواطنين بما يسمى الدعم. لو كانو يقومون بعملهم داخل القسم لما احتاج التلميذ إلى ما يسمونه الدعم وترى الأساتذة إلى وقت متأخر من الليل ينتقلون بين المنازل استنزاف جيوب المقهورين اصلا. وفي الصباح يتوجه إلى المدرسة بخطى ثقيلة لتقديم حصص وهو منهك اصلا. كما من الاستهتار بحقوق ابنائنا.
السخط على الدولة ، لاننا كآباء وشعب نحن مع الاساتذة ، هنيئا لهم النضال
هاذ الساعة نحن مع الاساتذة ، كيبان ليا هاذ الاضراب يثير فقط حنق الأقلام المأجورة
كلمة إضراب أصبحت بدون معنى وتثير التقزز.أطفالنا في خطر ويعيشون ظروفا نفسية صعبة.بصفتي أستاذا للتعليم العالي لمادة الفيزياء لمدة ٣٩ سنة لم أعش وضعا كهذا في مساري المهني. لي ابنة في الثانية باكلوريا في ثانوية عمومية مرموقة رفضت بشكل قطعي الهجرة إلى الجهة الأخرى. إذا ما الحل ما دامت الدولة أظهرت حسن نية؟ القانون يقول الأجرة مقابل العمل وليست مقابل إضراب غير محدود.من حسن حظنا كانت لنا نقابة وحيدة ولكن كنا نعتبر أنها لا تدافع عن مطالبنا ونتهمها في بعض الأحيان بالخيانة.رغم هذه التهم اكتشفنا مع الوقت أنها كانت صادقة معنا ولكن المتعاقبون على التعليم العالي كانوا يراوغونها باسثناء وزيرين الأستاذين الزروالي واعليوة.بصفتي عضوا بجمعية آباء الثانوية التي تدرس فيها ابنتي ألتمس من الأساتذة العودة إلى الأقسام لنكمل المشوار معا.تذكروا أن لكم ربما أطفال في هذه الوضعية فاتقوا الله فينا وفي أنفسكم.
في البداية كنا كاباء بعض الشيء متعاطفون معكم ولكن بعد قرار الحكومة القاضي بالاستجابة لبعض مطالبكم فاننا لا نرى داعيا للاستمرار في الاضراب والذي يضر التلاميذ بالدرجة الاولى.واصبح الكل ساخط عليكم لانه كان بالامكان الاحتجاج بطرق اخرى .فوالله انكم مسؤولون امام الله على هذا الضياع الذي تسببتموه لتلاميذ لا حول لهم ولا قوة وانكم ستؤدون الثمن غاليا في ابناءكم وصحتكم.
لو رجع الأستاذ لقسمه لتأكدت أنه باعنا نحن تلامذته و كل حصصه التي ناضل فيها مقابل 750 درهم في الشهر. لكن أستاذي رفض لأنه يطالب بالكرامة أولا كرامة المدرسة و أبناء الشعب في المستقبل
يجب استقالة الوزير و محاسبته
اضراب أصبح فوضى وتضييع لحق التلميذ وليس هناك نضال ولا هم يحزنون النضال هو العمل في القسم وتحكيم العقل والحكمة