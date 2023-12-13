مجلس المنافسة: “اتفاقيات التوأمة التي وقعناها مع بلدان أوروبية شراكة ناجحة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقع مجلس المنافسة شراكات و اتفاقيات توأمة مع نظرائه بعدد من الدول في القارة الأوروبية.

و في هذا الصدد، أكد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة أن عقد التوأمة الذي أبرمه المغرب مع بلدان اليونان وبولونيا وإيطاليا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمثل “شراكة ناجحة” من حيث قانون واقتصاد المنافسة.

وفي كلمته خلال حفل إبرام هذا العقد، أكد رحو أنه بفضل الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف، مكن هذا المشروع من إنشاء قاعدة بيانات كبيرة للسوابق القضائية، وإعادة تصميم الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تقريب المساطر والقوانين في تسعة أدلة ومبادئ توجيهية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن حفل إبرام التوأمة المؤسساتية المذكورة بين المغرب والاتحاد الأوروبي جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالرباط.

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