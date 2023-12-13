سيارة تقتحم أشهر مطعم وسط مدينة الدارالبيضاء

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2 تعليقات
الله يستر وصافي.
سلام عليكم
انا عراقي وأعيش في النرويج ٢٥سنة وعندى رخصة السياقة أكثر من ٢٥ سنة والله اخاف أسوق السيارة بسبب سرعة بعض الأشخاص اللذين لايهمهم القانون مع الأسف السرعة سبب هذا الحادث المؤلم
اتمنى من الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع
ايها السائق انتبه قوانين المرور رجاءا
الله يحفظ المغرب الحبيب ملكه واهله الطيبين