الصديقي يشيد بمجهودات “الأونسا” في حماية الصحة النباتية والحيوانية والغذائية

2023-12-13 / 09:16
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هبة بريس

عقد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أمس الثلاثاء بالرباط، الدورة الثانية لمجلسه الإداري برسم سنة 2023، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لعرض وتقديم الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2023، وكذا برنامج عمل المكتب لسنة 2024.

وفي كلمة افتتاحية، سلط السيد صديقي الضوء على التقدم الذي أحرزه المكتب خلال السنوات الأخيرة مشيدا بالإنجازات التقنية والمالية التي حققها المكتب، كما هنأ الوزير جميع أطر المكتب على جهودهم الملحوظة في حماية الصحة النباتية والحيوانية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منوها بدور السلطة الصحية للمكتب في حماية الصحة العمومية.

من جهته، تطرق عبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، خلال العرض الذي قدمه إلى حصيلة أهم الإنجازات التي سجلها المكتب برسم سنة 2023، وبرنامج عمل المكتب لسنة 2024 على مستوى برنامج حماية الصحة النباتية والحيوانية الوطنية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمدخلات الزراعية والمختبرات، وتقييم المخاطر، والتواصل والتعاون الدولي وكذا الحكامة والرقمنة.

وفيما يخص الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني الوطني، سلط المدير العام للمكتب الضوء على الإجراءات المتخذة من طرف مصالح المكتب لتعزيز مناعة القطيع الوطني، خصوصا ضد الحمى القلاعية ومرض الجدري وطاعون المجترات الصغيرة، خاصة حملات تلقيح الأبقار، وكذا حملة تلقيح الاغنام والماعز بالمناطق الحدودية، مبرزا أنه لم يتم تسجيل أي حالة من الحمى القلاعية منذ يوليوز 2019.

كما تطرق الجناتي الى برنامج تكثيف برنامج مراقبة وحدات تربية الدواجن، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 17 بالمائة في عدد وحدات تربية الدواجن المراقبة سنة 2023. حيث قامت مصالح المكتب بسحب 139 ترخيصًا لعدم توفر الشروط اللازمة من حيث السلامة الصحية.

و بخصوص تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء، خاصة لحوم الأغنام والأبقار، قام المكتب بالمصادقة على عدة نماذج من الشهادات الصحية مع عدة دول المصدرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ إجراءات صحية لضمان إجراء المراقبة الصحية على الحيوانات المستوردة، مع مواكبة العاملين في القطاع. حيث تم إجراء ما لا يقل عن 1140 عملية مراقبة خلال عمليات الاستيراد، على مستوى نقاط التفتيش الحدودية.

أما على صعيد وقاية الرصيد النباتي الوطني ضد الآفات والأمراض النباتية، فقد قام المكتب بتعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية كالحشرة القرمزية وسوسة النخيل الحمراء سنة 2023، إضافة إلى برنامج حماية الصحة النباتية للغابات.

وفي مجال مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كثف المكتب عمليات مراقبة جودة وتتبع زيت الزيتون ومشتقاته، حيث أجريت ما يقرب من 400 زيارة صحية منتظمة للوحدات الإنتاجية، أسفرت على تعليق 15 ترخيصا صحيًا وسحب 13 آخرين.

وفي سياق آخر، طور المكتب القدرات التحليلية لمختبراته باستخدام أحدث التجهيزات لفحص الملوثات وبقايا الآفات الزراعية والأدوية البيطرية.

إضافة إلى ذلك، كشف الجناتي أن المغرب، الذي يمثله المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انتخب بالإجماع، منسقا لإفريقيا ضمن اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي (كوديكس).

كما خصصت أشغال الاجتماع كذلك، للوقوف عند الإنجازات المالية الهامة التي حققها المكتب خاصة في ما يتعلق بمؤشرات الالتزام والأداء برسم سنة 2023 التي عرفت تطورا ملحوظا.

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