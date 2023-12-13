طقس الأربعاء.. جو بارد مع قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-12-13 / 09:08
11
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، والريف والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

ويرتقب أيضا نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بأقصى شمال غرب البلاد، والريف والواجهة المتوسطية، وستصل خلال الليل إلى كل من منطقة السايس، والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

كما يحتمل نزول قطرات من الأمطار بالسهول الواقعة شمال الجديدة. وسيلاحظ كذلك تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما شرق الواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و10 درجات بكل من الريف، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، و مابين 11 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 09 و13 درجة بباقي الأرجاء الأخرى من البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فسترتفع قليلا بالجنوب، بينما ستعرف انخفاضا شمال البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين أصيلا وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر تعتقل 3 مغاربة دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ

الجزائر تعتقل 3 مغاربة دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ

2023-12-13 / 15:04
Photo of الداكي: هيئة مراجعة مدونة الأسرة عقدت أزيد من 100 جلسة استماع

الداكي: هيئة مراجعة مدونة الأسرة عقدت أزيد من 100…

2023-12-13 / 14:54
Photo of أسعار الخضر تصدم المغاربة.. ومواطنون: “البيض وماطيشة أصبح أكلة الأغنياء”

أسعار الخضر تصدم المغاربة.. ومواطنون: “البيض وماطيشة أصبح أكلة…

2023-12-13 / 13:20
Photo of تكريم المنصوري بأرفع وسام روماني ولادجيد تتألق قاريا ودوليا

تكريم المنصوري بأرفع وسام روماني ولادجيد تتألق قاريا ودوليا

2023-12-13 / 12:22
Photo of إجهاض عملية لإدخال أزيد من 3 كلغ من مخدر الكوكايين عبر ميناء طنجة

إجهاض عملية لإدخال أزيد من 3 كلغ من مخدر…

2023-12-13 / 11:27
Photo of استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ

استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ

2023-12-13 / 10:41
Photo of “التقدم والاشتراكية” ينوه بالعرض الحكومي ويدعو الأساتذة الى استئناف الدراسة

“التقدم والاشتراكية” ينوه بالعرض الحكومي ويدعو الأساتذة الى استئناف…

2023-12-13 / 09:57
Photo of الصديقي يشيد بمجهودات “الأونسا” في حماية الصحة النباتية والحيوانية والغذائية

الصديقي يشيد بمجهودات “الأونسا” في حماية الصحة النباتية والحيوانية…

2023-12-13 / 09:16
Photo of رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

2023-12-12 / 23:08
Photo of “جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

“جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

2023-12-12 / 22:42

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق