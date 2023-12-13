طقس الأربعاء.. جو بارد مع قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، والريف والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

ويرتقب أيضا نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بأقصى شمال غرب البلاد، والريف والواجهة المتوسطية، وستصل خلال الليل إلى كل من منطقة السايس، والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

كما يحتمل نزول قطرات من الأمطار بالسهول الواقعة شمال الجديدة. وسيلاحظ كذلك تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما شرق الواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و10 درجات بكل من الريف، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، و مابين 11 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 09 و13 درجة بباقي الأرجاء الأخرى من البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فسترتفع قليلا بالجنوب، بينما ستعرف انخفاضا شمال البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين أصيلا وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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