جائزة الترجمة والتفاهم ..مغاربة ضمن الفائزين

هبة بريس _ الرباط

أعلن اليوم الثلاثاء بالدوحة عن أسماء الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها التاسعة، من ضمنهم ثلاثة مغاربة هم نادية العشيري ومحمد برادة ولحسن اليازغي الزاهر.

وهكذا تم تتويج محمد برادة أستاذ الأدب الاسباني بكلية الاداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز بفاس ونادية العشيري الاستاذة بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة عن عملهما المشترك الذي هو عبارة عن ترجمة من الإسبانية الى العربية لكتاب “الأدب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر” لمؤلفته الباحثة والمؤرخة في جامعة بورتو ريكو بأمريكا اللاتينية لوثي لوبيث بارالت التي تعتبر من بين أحفاد “الموريسكيين”.

ويتطرق الكتاب لموضوع المسلمين الموريسكيين الذين اضطهدوا بشراسة، سواء الذين وقع تهجيرهم قسرا بعد أن نكث الحكام الجدد لغرناطة والأندلس تعهدات أسلافهم باحترام حقوقهم الدينية والاجتماعية والقضائية أو للمسلمين الأواخر ممن علقوا في إسبانيا إبان الطرد القسري الذين خيروا البقاء هناك بعد سقوط الأندلس على أيدي المسيحيين.

أما لحسن اليازغي الزاهر الاستاذ بجامعة شمال كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية فقد تم تتويجه بالمركز الثاني في فئة الترجمة من اللغة العربية الى الانجليزية لكتاب “تلخيص الخطابة” لابن رشد وذلك بعدما تم حجب المركز الأول.

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