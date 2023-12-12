الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة

2023-12-12 / 23:21
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هبة بريس _ وكالات

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء قرارا غير ملزم يطالب بـ”وقف إطلاق نار إنساني” فوري في غزة، وهو ما فشل فيه مجلس الأمن المشلول حتى الآن، ما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

وصوتت الهيئة التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتا لصالح القرار، أي أكثر من عدد الدول التي تؤيد عادة القرارات التي تدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا (نحو 140 دولة). وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

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