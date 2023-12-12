دوري الأبطال.. ريال مدريد يفوز على يونيون برلين

أنهى فريق ريال مدريد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز على يونيون برلين بنتيجة 3-2.

وأهدر ريال مدريد ركلة جزاء عن طريق مودريتش في الدقيقة 44، ثم سجل كيفن فولاند هدف التقدم لصالح يونيون في الدقيقة 45 مستغلاً خطأ من ألابا.

وفي الدقيقة 61 سجل خوسيلو هدف التعادل، ثم عادل وسجل هدف ثاني في الدقيقة 72، في حين تعادل يونيون برلين عن طريق كرال في الدقيقة 85.

وسجل سيبايوس هدف الفوز في الدقيقة 89 لصالح ريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة وتأهل سابقاً إلى ثمن النهائي، بينما ودع يونيون برلين البطولة بعدما تجمد رصيد عند نقطتين.

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