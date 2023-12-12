بمشاركة أمرابط.. اليونايتد يسقط أمام البايرن ويودع دوري الأبطال

ودع فريق مانشستر يونايتد مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة 1-0 أمام بايرن ميونيخ في ختام دور المجموعات.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق كينغسلي كومان في الدقيقة 71 مستغلاً تمريرة من هاري كين.

وعرفت المباراة مشاركة الدولي المغربي سفيان أمرابط، الذي لعب أساسيا من جانب مانشستر يونايتد وخاض دقائق المباراة كاملة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بينما رفع بايرن رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة.

وفي نفس المجموعة، تأهل كوبنهاجن إلى ثمن النهائي على حساب غلطة سراي كثاني المجموعة.

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