رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض
محمد منفلوطي_ هبة بريس
في خضم التجاذبات والتكهنات لمابعد مخرجات الاجتماعات بين الحكومة والنقابات، وفي ظل ضبابية المشهد التعليمي وما أفرزته التطورات من أحداث، وبعد نتائج الحوار الأخير الذي أسفر عنه زيادات في أجور نساء ورجال التعليم، يرى كثيرون أن ملامح حلحلة الوضع تلوح في الأفق في انتظار استئناف جولات الحوار لتجويد النظام الأساسي لاسيما في شقه المتعلق بالتقاعد، فيما أصوات ترى في إسقاط النظام الأساسي خيارا لا عودة عنه…
في ظل هذه التحولات والمستجدات، وجه الأستاذ “مصطفى ودات” وهو بالمناسبة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بسطات لمادة الفيزياء، (وجه) رسالة عبر صفحته الشخصية على الفايسبوك من فوق فراش المرض، طالب منها تغليب صوت الحكمة، قائلا : ” إن تلاميذ مغاربة يوجدون خارج الفصول الدراسية وأن عائلاتهم تعاني، لذا أطلب من الأساتذة والأستاذات الرجوع إلى الفصول واستئناف الدراسة حتى ينقد مايمكن إنقاده”
وقدم الأستاذ “مصطفى ودات” ثلاثة دروس من خلال تدوينته هاته ، استهلها بالدرس الأول بعنوان “النقابات”، والتي قال عنها وفيها وخاطبها بالقول : عليها أن تعلم أنها لسنوات عدة لم تحقق لنساء ورجال التعليم أي شيء يذكر وأن اتفاق أبريل 2011 ذهب ادراج الرياح، وذهب ضحيته الكثير من نساء ورجال التعليم الذين تحملوا الكثير من نتائج الصراعات النقابية السياسية وأغلبهم غادروا الميدان بتقاعد نسبي.
عنون الدرس الثاني ” التنسيقيات”، وقال عنها: ” ماتحقق لحد الآن يعود فضله للتنسيقيات التي تمردت على النقابات رغم أن هذه الأخيرة هي محاور الحكومة”.
أما الدرس الثالث، فقد قدَّم من خلاله المتحدث النصح للنقابات، وطالبها بأن تراعي في مكاتبها المحلية، الإقليمية والهوية والوطنية تمثيل لكل الفئات…وأن على الحكومة إعادة النظر في تمثيلية كل الفئات عبر مناديب منتمين لهيئات نقابية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
يبدو أن بوادر انفراج أزمة التعليم والتعلم والتربية والتكوين ومشكلات الملف المطلبي للشغيلة المنتسبة لقطاع التربية والتعليم بمختلف شرائحها ومكوناتها وكذا المشكلات المتراكمة وكل مايهم القطاع التربوي التعليمي وفضاء التعلمات وشروط تحقيق الجودة ورد الاعتبار لقطاع التربية والتعليم بوصفه مصير مؤسسة ومجتمع وأجيال …يبدو أننا اقتربنا من استنتاج خلاصات وحلول لتجاوز الوضع المؤسف والمحرج للأزمة…نستبشر خيرا باشراك الجميع في الحوار والنقاش المسؤول والجاد ونأمل للشجعان الملتحقين بطاولة الحوار ولكل من له نوايا حسنة أن يناقش موضوع الأزمة وتفاصيل المشكلات المتراكمة بجدية ومنطق واقعي المشكلات المعيقات الفضاء الكم النوع المحفزات…وقس على ذلك…بروح مسؤولة تستشرف واقعا أفضل للمتعلمين ومؤسسات التربية وجميع الأطر التابعة للقطاع برؤية نسقية شمولية لااقصائية في أفق تسوية جميع المشكلات والاشكالات المتراكمة المسؤولية والجدية والواقعية والراهنية منطلق لتجاوز مايمكن تجاوزه…….
احيي هذا الاستاذ و اتمنى له للشفاء. الضحية هم التلاميد زد عليهم الامهات. حكومة فاشلة و رجال و نساء التعليم طماعة و عديمي المسؤولية. الله ياخد فيهن الحق خرجو لينا على ولادنا.للاشارة زوجي استاذ.
أنتم مجرد طبول للحكومة. الصحافة سلطة تدافع عن الحق وتقف الى جانبه.
سيفرج الله على التلاميذ حتى يستاهلون الدراسة
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من جعل من التلاميذ والاسر اداة للضغط بدون رحمة
وعند الله يلتقي الخصوم وانتم خصومنا، لا بارك الله فيكم ولا بارك لكم
الاساتذة ليسوا طماعين يطالبون بحقوقهم المفقودة
كان التعليم قديما الأستاذ يعطي من جيبه ويدعم بدون مقابل فصنع فئة مثلكم والله اغلبكم ياكل الحرام الغش في العمل ورغم الأموال الطائلة فهو يطمع في التلميذ تبا لكم
التعليم كان لمن ضحوا بأنفسهم وأموالهم الزهيدة من أجل أجيال لا ترى إلا المال لا تعمل خرجت الاميين لأنها تعمل بدون خوف من الله اما المفتشين فهم في الأوراق لا تراه إلا إذا كانت مشاكل اما ادا كان الجو هادا لا تراه بعد 5 سنوات او اكثر وبحجج
البطون التي الا تشبع ابدا لن يملأها سوى التراب زمان كانت مقولة كاد المعلم ان يكون رسولا في محلها لانها كانت تقال للمعلم الأصيل ذو مبادئ وأخلاق الذي كان يؤدي واجبه بكل صدق وأمانة اما الان فقدت تلك المقولة مكانتها واعتبارها بسبب هاءلاء الطماعة بطونهم
ومن الذي يدفع الثمن انه التلميذ الفقير وأهله الذين لا حول ولا قوة لهم انا أبناء الاغنياء فلديه سيارة خاصة وسائق خاص ومدرسة خاصة ومعلم خاص حتى اكله الخاص
كنا نقول لولا الفقراء لضاع العلم اما الان أصبحنا نقول العلم للاغنياء انا الفقير عليه أن يفنى اة يدفن حيا
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم