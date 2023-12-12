رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خضم التجاذبات والتكهنات لمابعد مخرجات الاجتماعات بين الحكومة والنقابات، وفي ظل ضبابية المشهد التعليمي وما أفرزته التطورات من أحداث، وبعد نتائج الحوار الأخير الذي أسفر عنه زيادات في أجور نساء ورجال التعليم، يرى كثيرون أن ملامح حلحلة الوضع تلوح في الأفق في انتظار استئناف جولات الحوار لتجويد النظام الأساسي لاسيما في شقه المتعلق بالتقاعد، فيما أصوات ترى في إسقاط النظام الأساسي خيارا لا عودة عنه…

في ظل هذه التحولات والمستجدات، وجه الأستاذ “مصطفى ودات” وهو بالمناسبة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بسطات لمادة الفيزياء، (وجه) رسالة عبر صفحته الشخصية على الفايسبوك من فوق فراش المرض، طالب منها تغليب صوت الحكمة، قائلا : ” إن تلاميذ مغاربة يوجدون خارج الفصول الدراسية وأن عائلاتهم تعاني، لذا أطلب من الأساتذة والأستاذات الرجوع إلى الفصول واستئناف الدراسة حتى ينقد مايمكن إنقاده”

وقدم الأستاذ “مصطفى ودات” ثلاثة دروس من خلال تدوينته هاته ، استهلها بالدرس الأول بعنوان “النقابات”، والتي قال عنها وفيها وخاطبها بالقول : عليها أن تعلم أنها لسنوات عدة لم تحقق لنساء ورجال التعليم أي شيء يذكر وأن اتفاق أبريل 2011 ذهب ادراج الرياح، وذهب ضحيته الكثير من نساء ورجال التعليم الذين تحملوا الكثير من نتائج الصراعات النقابية السياسية وأغلبهم غادروا الميدان بتقاعد نسبي.

عنون الدرس الثاني ” التنسيقيات”، وقال عنها: ” ماتحقق لحد الآن يعود فضله للتنسيقيات التي تمردت على النقابات رغم أن هذه الأخيرة هي محاور الحكومة”.

أما الدرس الثالث، فقد قدَّم من خلاله المتحدث النصح للنقابات، وطالبها بأن تراعي في مكاتبها المحلية، الإقليمية والهوية والوطنية تمثيل لكل الفئات…وأن على الحكومة إعادة النظر في تمثيلية كل الفئات عبر مناديب منتمين لهيئات نقابية”.

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