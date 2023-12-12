“جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

2023-12-12 / 22:42
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أحمد مصباح – الجديدة

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، الستار على ما بات يعرف بقضية “البيدوفبل البيضاوي” أو “بيدوفيل شاطئ الجديدة”؛ حيث أانته ب20 سنة سجنا نافذا، وتعويضا ماليا بقيمة 50 ألف درهم.

هذا، وقد حاول المتهم الذي مثل، اليوم الثلاثاء، في حالة اعتقال، إنكار التهم الجنائية الثقيلة الموجهة إليه؛ ما حدا برئيسة الهيئة القضائية إلى اتخاذ قرار بإفراغ قاعة الجلسة من عموم المواطنين، مع الإبقاء فقط على محامي الأطراف، لعرض شريط فيديو يوثق لوقائع النازلة الأخلاقية التي هزت الرأي العام. ما جعل المتهم يتراجع عن إنكاره، والاعتراف بالأفعال المنسوبة إليه، مبررا إياها بكونه ذي ميول شاذة.

إلى ذاك، فقد كان شاطئ الجديدة، السبت 12 غشت 2023، مسرحا مفتوحا لوقائع النازلة الإباحية المشينة، على مرأى المصطافين، والتي وثقت لها فتاتان من مراكش، بالصورة والصوت، من خلال “فيديو” التقطتاه بهاتفهما النقال، جرى تداوله على نطاق واسع داخل وخارج أرض الوطن، عبر تطبيق “واتساب”.

وقد مثل “البيدوفيل البيضاوي”، الذي كان مودعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، على خلفية هتك قاصر بالعنف والاتجار بالبشر، أمام قاضي التحقيق الجنائي، الأربعاء 30 غشت الماضي، والذي صادف العطلة القضائية، التي يستفيد منها سنويا، بمختلف محاكم المملكة، أغلبية قضاة القضاء الواقف والقضاء الجالس، والمحامين وأطر وموظفي وزارة العدل. حيث خضع للاستنطاق التفصيلي على خلفية فصول المتابعة الجنائية، التي اعتمدتها النيابة العامة المختصة، في تكييفها القانوني لوقائع “الجريمة الأخلاقية”، والتي من ضمنها الفصلان 485 و488 من القانون الجنائي، ولاحقه من قانون الاتجار بالبشر.

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