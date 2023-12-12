إسبانيا تضبط 11 طنا من الكوكايين مخبأة في أسماك مجمدة

2023-12-12 / 21:48
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هبة بريس _ وكالات

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن السلطات صادرت 11 طنا من الكوكايين داخل حاويات الشحن، واعتقلت 20 شخصا في عمليتين مختلفتين ضد تهريب المخدرات.

وقال رئيس وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالشرطة الإسبانية، أنطونيو مارتينيز دوارتي، خلال مؤتمر صحفي في مدريد: “في أسبوع واحد، تمكنا من ضبط 11 طنا من الكوكايين”.

وأضاف: “جاءت المخدرات المضبوطة من كولومبيا عبر الإكوادور وعثر عليها في حاويات وصلت إلى موانئ مدينة فيغو شمال غرب البلاد وفالنسيا شرقا”.

وأوضح: “سمحت العملية الأولى للشرطة بمصادرة 7.5 طن من الكوكايين مخبأة في شرائح التونة المجمدة في مدينة فيغو، أما العملية الثانية، التي جرت في مدينة فالنسيا، فقد مكنت من ضبط 3.4 طن من الكوكايين مخبأة في قيعان زائفة للحاويات البحرية”.

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