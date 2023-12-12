الإتحاد السعودي يفوز على أوكلاند سيتي في “مونديال الأندية”

الإتحاد السعودي يفوز على أوكلاند سيتي في “مونديال الأندية”

2023-12-12 / 21:18
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هبة بريس _ رياضة

فاز الاتحاد على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2023، ليضرب موعدا ناريا مع شقيقه الأهلي المصري في الدور الثاني من البطولة.

وسجل ثلاثية الاتحاد في المباراة التي أقيمت على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، رومارينيو، ونجولو كانتي، وكريم بنزيما في الدقائق 29، و34، و40 على الترتيب.

وسيطر فريق النمور على مجريات المباراة في معظم الأوقات، وأهدر فرصا عدة، كادت سترفع الغلة إلى أكثر من 3 أهداف.

ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي يوم الجمعة المقب، علما بأن الفائز سيلعب مع فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، الإثنين المقبل.

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