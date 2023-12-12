فاس …اعتقال برلماني استقلالي ورئيس جماعة مولاي يعقوب
هبة بريس _ فاس
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، حسب مصدر “هبة بريس” منذ مساء أمس الاثنين، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بوضع محمد العايدي النائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق تحت تدبير الحراسة النظرية.
هذا و ينتظر حسب ذات المصدر، أن يحال البرلماني السابق العايدي على أنظار الوكيل العام للملك، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم فساد عرفتها جماعة مولاي يعقوب خلال فترة توليه رئاستها.
وكانت النيابة العامة قد استنطقت بتاريخ 16 نونبر الماضي محمد العايدي، إلى جانب موظفين و6مهندسين مشتبه فيهم آخرين كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم بسبب اختلالات في مجال التعمير
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7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
للاشتباه في تورطه في جرائم فساد
Fes me3rofin b hadchy
Khas ykhedmo bladhom mezyane
Llah yahdi ma khla9
العنوان مغرض ومضلل، فيكفي ان المعتقل لم يعد رئيس جماعة ولا برلمانيا منذ الانتخابات الماضية….ولماذا اصلا وصفه بالبرلماني الإستقلالي ؟؟ أليس في هذا مس مجاني بسمعة حزب وطني ؟؟ السيد صار شخصيا عاديا، وهو متهم والمحكمة هي وحدها المخولة بالنطق بالادانة او البراءة…وفي الاخير انا لا اعرف الرجل، ولا علاقة لي بحزب الاستقلال لا من قريب ولا من بعيد…انما على كتاب الاخبار ان يتجنبوا الحقيقة بعيدا عن الإثارة المجانية … فالخبر مقدس والتعليق حر طبعا…
لااضن انهم سينالون عقابا قاسيا رغم كل مااقترفوه من سرقة من المال العام