ليلة حزينة للنصيري مع إشبيلية

أقصي نادي إشبيلية الإسباني بلاعبه الدولي المغربي يوسف النصيري من جميع المسابقات الأوروبية، بعدما خسر أمام لانس الفرنسي بهدفين لواحد، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري الأبطال.

هذه الخسارة رمت بإشبيلية خارج جميع المسابقات القارية، إذ فشل في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال في وقت سابق، كما فشل أيضا في حجز مقعد له في مسابقة الدوري الأوروبي.

وستقتصر مشاركة إشبيلية في بقية الموسم الحالي على مسابقتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp