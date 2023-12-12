تسلمها بوريطة ..وزير خارجية غامبيا يحمل رسالة إلى الملك

2023-12-12 / 20:52
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هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 12 دجنبر بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الغامبي، مامادو تانغارا، حاملا رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا، أداما بارو إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال تانغارا في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إنه حل بالمغرب بصفته مبعوثا خاصا من رئيس غامبيا أداما بارو إلى أخيه وصديقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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