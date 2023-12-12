بايدن: إسرائيل تفقد الدعم الدولي.. وعلى نتانياهو تغيير حكومته

هبة بريس _ وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وقال بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن: “لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم”.

واعتبر الرئيس الأميركي أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحتاج إلى تغيير حكومته المتشددة.

وأشار إلى أنه بات يتعين على نتانياهو تقوية وتغيير الحكومة الإسرائيلية، لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، معتبرا أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا.

واعتبر الرئيس الأميركي أن “هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل” مضيفا أنها “لا تريد حل الدولتين”، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس.

وجاءت تصريحات بايدن عشية تلميحه، الاثنين، إلى قلاقل في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن نتانياهو في “موقف صعب” وأنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي.

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