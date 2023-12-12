ازدواجية الخطاب…بنكيران ضد الزيادات ونقابته التعليمية تطالب بالمزيد
في خرجة أقل ما يقال عنها، بأنها محاولة لحفظ ماء الوجه والظهور بمظهر المُدافع المُنتظر، والمُنقذ لميزانية الدولة في ظل اكراهات الواقع، (في خرجة) جلس فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “عبد الإله بنكيران” مُخاطبا في الناس، ومنددا بالزيادات التي أقرتها الحكومة في اجتماعها الأخير مع النقابات، ومتعهدا ومتوعدا بعدم إضافة ولو “فلس واحد “في جيوب رجال ونساء التعليم إن عاد به الزمن وتقلد منصب رئيس الحكومة…قالها بنكيران بصوت عال مسموع: ” لو كنت مكان أخنوش والله مانزيدهم ريال..”…
موقف الرجل هذا، الذي يندرج في إطار الاستهلاك الإعلامي فقط حسب مهتمين ومحللين لمابين السطور، كشف عن ازدواجية في الخطاب، إذ سرعان ما خرجت نقابة حزبه عن صمتها لتعلن عن رفضها لمخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023، والذي وصفته بالشارد والمعاكس والبعيد كل البعد عن المطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية، وكأنها تتنصل من تصريحات الرجل…
هي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذراع النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابع لحزب العدالة والتنمي، التي قالت في بلاغ لها بأن موقفها هذا ما هو إلا اصطفاف وانحياز إلى جانب الشغيلة التعليمية في معركتها من أجل الكرامة والانصاف، وهي بذلك تُناقض موقف أمين عام حزبها الذي رفض الاصطفاف والانحياز ذاته إلى جانب رجال ونساء التعليم، بعد أن رفض الزيادات في أجورهم وانتفض في وجه مخرجات اللقاء الأخير..
فهل الأمر يتعلق بازدواجية في الخطاب واللعب على وثر تبادل الأدوار؟ أم أن موقف النقابة هذا نابع عن قناعات زعمائها وعدم رضاهم عن مواقف زعيمهم؟ أم الأمر يتعلق بحالة تمرد؟ أم الأمر لا يعدو سوى أن يكون مناورة ومحاولة من النقابة المذكورة لاستمالة منتسبي قطاع التعليم نحوها بغية توسيع دائرة نفوذها وجلب واستقطاب أكبر عدد من المنتسبين لأسرة التعليم للالتحاق بها نقابيا، بعد أن رأت في الخطوة فرصة مواتية في ظل حالة النفور واللاثقة التي بدت ملامحها تتشكل في علاقة رجال ونساء التعليم مع النقابات المُحاورة؟تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
هذا البغل أو بالأحرى الضبع بنكيران يتمرغ في خيرات البلد من ملايين السنتيمات و خدم يحرسون منزله من موظفي الوطن لا لشئ إلا لأنه ذات أيام داس على حقوق المواطنين البسطاء و مرر أسوأ المخططات عليهم باسم الله.
لعنة الله عليك يا شيطان حيا و ميتا ، ستلاحقك لعنات البسطاء من الأمة حتى بعد الممات فهنيئا لك .
و أخيرا نقول للعجوز الخرف كن رجلا و قدم حلا يرجع المدرس إلى مؤسسته و حلال عليك (ديك السبعة د المليون )
كنت أتمنى لو أن هذه الصحوة الأستاذية تمت خلال رئاستك للحكومة ! لكن يكفينا طردك شر طرد في 2021 و قبلها صابونة 2016
أكبر منافقين!! زعيمهم الذي علّمهم… يريد كسب ودّ الحكومة والنظام طمعاً في الرجوع الى الحكم)..وأزلامه بخرجتهم هذه -بيان النقابة- يحاولون كسب ودّ نساء و رجال التعليم:تمهيد للانتخابات
هل هناك شي تعبير آخر على ما ورد على الخوانجية في النقابة سوى أنهم معلمين يناصرون معلمين آخرين وزايادة على ذالك ارادوا الإستفادة من هذه الوليمة ولما لآ مادامت ممكنة.اما رءيسهم ربما كان على حق من جهة لكن هو على الأقل مازال يلتزم بموقفه في الزيادات والتعليم يعرفهم جييدا والتحراميات ديالهم لأن سابقا كان واحد منهم قبل أن يعزل ويشطب عليه في الوظيفة العمومية لكن ها هو أحسن منهم كاملين رابح تقاعد سمين لو كان في الوظيفة لن يتجاوز 15000درهم هذا إلى كمل مستويات التراقي إلى خارج السلم!؟؟؟لكن هو ليست له كاريزما ديال رجل دولة بقدر ماهو مهرج ومشوش في الدولة الله يعفو عليه ويركن إلى صلاته والمسجد ويعتزل السياسة غادي يكون أحسن فاحسن
قبحه الله اكثر ماهو قبيح لا يستساغ المهم ابشرك انك والله لن تعود للحكومة ولو بعد مضي فرن من الزمان
بن كيران وأتباعه هم من يتزعم الإضراب. منافقين. حسبنا الله ونعم الوكيل
المنافقون موجودون في كل زمان ومكان لاتستغرب من تصريحات المنافقين .
هذا المتملق المستفز بالدين يعلم انه حشرة نكروهة ياكل السبت ومن الريع الذي كان يتغنى انه جاء لمحاربة والحق انه انغمس فيه إلى مزبلة التاريخ
إذا لم تستحي فقل ما شئت . الرجل فقد مصداقيته منذ أن تقلد منصب رئيس الحكومة و خرج منها مذموما مدحورا
والله هاذ السيد بدأ فيه الزهايمر. وسير تكمش راك شرفتي والله قريب يأخذ روحك.اشمن لوكان نولي في الحكومة الماجية وسير استغر ربك من كثرة الذنوب اللي درتيها.
بنكيران يعادي رجال التعليم فهم كانوا سبب تفوق حزبه عندما تولى الحكم حيث ناصره جلهم وهم سببب سقوطه في الانتخابات الأخيرة عندما تخلوا عنه لأنه لم يف بوعوده تجاههم..كراهيته هذه لرجال التعليم ونسائه ستزيد حزبه عزلة وقد يفقد حتى الثلاثة عشر مقعدا التي حصل عليها.
سئل عبد الله بن المبارك : من السفلة ؟
أجاب : الذين يأكلون الدنيا بالدين
انطفأ قنديلهم لقد أطفأه وهنهم
قمة النفاق .
الان مازلت تطمع في العودة إلى الحكومة .رغم إنك خرجت منها مذلولا.
الان انتظر لقد بلغت من كبر عتيا .
انتظر ملك الموت يإتيك…
وانتظر عذابا من الله بما فعلته في الشعب المغربي.
كل الزيادات التي نعاني منها جاءت منك يا …..
تحرير الاسعار…حذف صندوق المقاصة..التعاقد…