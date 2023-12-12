نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا
هبة بريس _ رياضة
أجريت مساء اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، للموسم الحالي.
ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور أيام 6 و 7 يناير المقبل.
وجاءت القرعة كالآتي:
يو دي بارباسترو × برشلونة
آراندينا × ريال مدريد
كاستيلون × أوساسونا
لوجو × أتلتيكو مدريد
ملقا × سوسيداد
سالامانكا × فياريال
إلتشي × جيرونا
بورجوس × مايوركا
تينيرفي × لاس بالماس
إسبانيول × خيتافي
فيرول × إشبيلية
هويسكا × فاليكانو
أموربيتا × سيلتا فيجو
كارتاجينا × فالنسيا
إيبار × أتلتيك بيلباو
ألافيس × بيتيستابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp