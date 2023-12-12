نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا

هبة بريس _ رياضة

أجريت مساء اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور أيام 6 و 7 يناير المقبل.

وجاءت القرعة كالآتي:

يو دي بارباسترو × برشلونة

آراندينا × ريال مدريد

كاستيلون × أوساسونا

لوجو × أتلتيكو مدريد

ملقا × سوسيداد

سالامانكا × فياريال

إلتشي × جيرونا

بورجوس × مايوركا

تينيرفي × لاس بالماس

إسبانيول × خيتافي

فيرول × إشبيلية

هويسكا × فاليكانو

أموربيتا × سيلتا فيجو

كارتاجينا × فالنسيا

إيبار × أتلتيك بيلباو

ألافيس × بيتيس

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