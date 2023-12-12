اسبانيا ..مــ..ـقتل مغربي في إطلاق نار باشبيلية
هبة بريس _ متابعة
قتل مواطن مغربي ، في عملية إطلاق نار بمنطقة “سان خوسيه دي بالميتي” بإشبيلية، السبت الماضي كما أصيب شقيقه بجروح متفاوتة الخطورة بحسب ما أعلنته الصحافة الإسبانية.
وأضافت المصادر ذاتها إن التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية الاسبانية ربطت عملية إطلاق النار على المواطن المغربي لتصفية حسابات لها علاقة بتجارة المخدرات ، حيث تم القاء القبض على شخص يشتبه تورطه في الحادث .
وأردفت المصادر ذاتها إن شهود عيان قالو بأن شخص مجهول قام بإطلاق نار على الضحية وشقيقه قبل أن يلوذ بالفرار حيث تم توقيفه بعد ذلك من قبل الشرطة .
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4 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Ispania me3rofin b hadchy
Kon jaw l beladhom kon rahom bikhir
اش داهم لشي مخدرات كاع