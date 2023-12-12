اسبانيا ..مــ..ـقتل مغربي في إطلاق نار باشبيلية

2023-12-12 / 19:04
0
هبة بريس _ متابعة

قتل مواطن مغربي ، في عملية إطلاق نار بمنطقة “سان خوسيه دي بالميتي” بإشبيلية، السبت الماضي كما أصيب شقيقه بجروح متفاوتة الخطورة بحسب ما أعلنته الصحافة الإسبانية.

وأضافت المصادر ذاتها إن التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية الاسبانية ربطت عملية إطلاق النار على المواطن المغربي لتصفية حسابات لها علاقة بتجارة المخدرات ، حيث تم القاء القبض على شخص يشتبه تورطه في الحادث .

وأردفت المصادر ذاتها إن شهود عيان قالو بأن شخص مجهول قام بإطلاق نار على الضحية وشقيقه قبل أن يلوذ بالفرار حيث تم توقيفه بعد ذلك من قبل الشرطة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الإعلام البلجيكي يتناول مصير أموال مجلس الجالية التي يتصدق بها على أتباعه

الإعلام البلجيكي يتناول مصير أموال مجلس الجالية التي يتصدق…

2023-12-12 / 14:30
Photo of إيطاليا.. العثور على جثّ.ة مهاجر مغربي داخل قاطرة مهجورة

إيطاليا.. العثور على جثّ.ة مهاجر مغربي داخل قاطرة مهجورة

2023-12-12 / 11:08
Photo of مغاربة إيطاليا يستمرون في ترسيخ أواصر التضامن تجاه ضحايا زلزال الحوز

مغاربة إيطاليا يستمرون في ترسيخ أواصر التضامن تجاه ضحايا…

2023-12-07 / 23:36
Photo of إيطاليا..لقاء تواصلي يجمع القنصل العام ببولونيا وفعاليات المجتمع المدني

إيطاليا..لقاء تواصلي يجمع القنصل العام ببولونيا وفعاليات المجتمع المدني

2023-12-06 / 09:27
Photo of إيطاليا.. مصرع سائق مغربي في حادث اصطدام قطار بشاحنة

إيطاليا.. مصرع سائق مغربي في حادث اصطدام قطار بشاحنة

2023-12-01 / 11:59
Photo of ميلانُـو:الجالية المغربية تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال

ميلانُـو:الجالية المغربية تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال

2023-11-26 / 21:50
Photo of تكريم 6 من أفراد الجالية المغربية بفنلندا

تكريم 6 من أفراد الجالية المغربية بفنلندا

2023-11-22 / 10:10
Photo of فرنسا..مغربي يق_تل والده بأورليان

فرنسا..مغربي يق_تل والده بأورليان

2023-11-21 / 20:44
Photo of أزيد من 317 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

أزيد من 317 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي…

2023-11-21 / 15:46
Photo of هدم منزل عائلة مغربية بغزة ومناشدات للمساعدة على الخروج من القطاع ( صور )

هدم منزل عائلة مغربية بغزة ومناشدات للمساعدة على الخروج…

2023-11-14 / 20:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق