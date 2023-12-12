مدونة الأسرة ..” التقدم والاشتراكية ” يريدها زوجة واحدة

هبة بريس _ الرباط

زواج تقدم حزب “التقدم والاشتراكية”، ضمن مذكرته الاقتراحية الخاصة بمدينة الأسرة براي قال فيه أن “تعدد الزوجات يشكل أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، لأنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها”.

ويرى الحزب أن تعدد الزوجات “يكرس مظهرًا من مظاهر الاستعباد في صيغه الجديدة، ويضرب في العمق كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. فضلا عما يترتب عنه من شعورٍ بالغبن والظلم والإهانة لدى المرأة وما ينتج عنه من آثار سلبية ووضعيات وعلاقات أسرية وعائلية غير سوية”.

وبالنسبة للتعصيب في الإرث، أكد حزب “التقدم والاشتراكية”، أنه يُقارب قضايا الإرث، من حيث المبدأ، من منطلق قناعةٍ راسخة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل. غير أنه وفي الوقت نفسه، يستحضر الإكراهات المحيطة بالموضوع، من جَرَّاءِ التأويل الجامد لبعض النصوص، دون انفتاحٍ على الاجتهادات المتنورة بهذا الصدد.

وطالب بإلغاءَ التام للتعصيب، بالنظر للآثار والإشكاليات التي يُخَلِّفُهَا على مستوى الواقع، وحصر الورثة في الفروع والأصول في حال وجودهم دون غيرهم.

أما بالنسبة للوصية، فيجب توسيعها وعدم إقصاء الورثة من مال مورثهم، مع ضرورة تحصينها من الطعن، وعدم اشتراط ترخيص باقي الورثة لها، مع إيجاد الصيغ القانونية المناسبة لضمان حقوق الأطفال المكفولين في التركة.

وتابع “التقدم والاشتراكية” اقتراحاته: “في ما يخص التوارث بين المسلم وغير المسلم، وفي إطار مكافحة كل أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس المعتقد، يقترح الحزب إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج وبين الفروع والأصول، لتفادي إرغام المعنيين بالأمر وإكراههم على اللجوء إلى التحايل والإعلان الكاذب عن اعتناق الإسلام”.

وحمايةً لحقوق الزوجين، وصيانة لكرامتهما وكرامة الأبناء، يقترح الحزبُ، في حالة وفاة أحد الزوجين، تمكينَ من تبقى منهما على قيد الحياة من الانتفاع الحصري من بيت الزوجية بكافة تجهيزاته.

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