رغم الزيادة في اجور الاساتذة .. مدارس سوس والصحراء مغلقة

2023-12-12 / 18:49
1
هبة بريس _ ع بركة

إستمرت المدارس العمومية بكل من سوس والصحراء في إغلاق أبوابها في وجه التلاميذ، اليوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري ،وسط تدمر الأسر من استمرار الإضراب، الذي دعا اليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب بعد تأكيد رفضه لمخرجات لقاء 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات الأربع الموقعة على الاتفاق، داعيا إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه في بيان يوم 9 دجنبر الجاري.

وبالرغم من إعلان الحكومة لزيادة في الأجور حولي 30 في المائة من مجمل الاجر الأصلي للأساتذة ، غير ان التنسيق في بلاغ توضيحي له ، أشار أن الشغيلة التعليمية كانت تنتظر سحب النظام الأساسي لموظفي القطاع وحل جميع الملفات المطلبية المشتركة والفئوية، بالإضافة إلى زيادة معقولة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، واسترجاع الأموال التي تم اقتطاعها من أجور المضربين.

وفي آخر تطورات الإضراب الوطني ، عبر التنسيق الوطني أن مخرجات 10 دجنبر. كانت مخيبة للآمال والانتظارات شغيلة التعليم، معلنا عزمه تنظيم ندوة صحفية يوم غد الأربعاء 13 دجنبر بنادي الصحافة بالرباط.

ويستمر الإضراب ومعه هدر الزمن المدرسي للتلميذ في انتظار نتائج استئناف الحوار بعد فشل رجوع الأساتذة إلى الأقسام رغم إعلان الزيادة في الأجور من طرف الحكومة، وإذا استجابت الحكومة للملف المطلبي للأساتذة، من سيعوض التلميذ، وهل يمكن إزالة العطل المدرسية من اجل ملأ الخصاص؟؟؟ او تمديد توقيت العطلة الصيفية لشهر كامل كإجراء للتعويض؟؟؟ .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى كسر خرافات حول النمو الديمغرافي والخصوبة

صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى كسر خرافات حول…

2023-12-12 / 20:02
Photo of مدونة الأسرة ..” التقدم والاشتراكية ” يريدها زوجة واحدة

مدونة الأسرة ..” التقدم والاشتراكية ” يريدها زوجة واحدة

2023-12-12 / 18:35
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “عبد الحفيظ القادري”

الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “عبد الحفيظ القادري”

2023-12-12 / 18:26
Photo of “نقابة” تؤكد رفضها لمخرجات اتفاق” 10 دجنبر “وتصفه بالشارد

“نقابة” تؤكد رفضها لمخرجات اتفاق” 10 دجنبر “وتصفه بالشارد

2023-12-12 / 18:11
Photo of لقجع: أزيد من مليون أسرة تسجلت في منصة الاستفادة من “الدعم المباشر”

لقجع: أزيد من مليون أسرة تسجلت في منصة الاستفادة…

2023-12-12 / 17:30
Photo of سطات.. درك أولاد سعيد يُضيِّق الخناق على مُروجي المخدرات

سطات.. درك أولاد سعيد يُضيِّق الخناق على مُروجي المخدرات

2023-12-12 / 17:05
Photo of تزنيت: منع مقاول ومهندسين من مغادرة التراب الوطني بعد انهيار عمارة

تزنيت: منع مقاول ومهندسين من مغادرة التراب الوطني بعد…

2023-12-12 / 16:44
Photo of ميراوي: أزيد من 40 ألف طالب وطالبة مسجلين بسلك الدكتوراه

ميراوي: أزيد من 40 ألف طالب وطالبة مسجلين بسلك…

2023-12-12 / 16:35
Photo of ميراوي يكشف تفاصيل برنامج “1000 دكتوراه من الجيل الجديد”

ميراوي يكشف تفاصيل برنامج “1000 دكتوراه من الجيل الجديد”

2023-12-12 / 16:27
Photo of آيت الطالب يطلق خدمات مراكز صحية حضرية وقروية بجهة سوس ماسة

آيت الطالب يطلق خدمات مراكز صحية حضرية وقروية بجهة…

2023-12-12 / 15:55

تعليق واحد

  1. والله الا عييقوا بزاف هاد الأساتذة قسما بالله العظيم حشوما وبزاااااف راعيوا شويا لولادنا راكم زدتو فيه بلا قياس كاين اللي مسكين كيقلب غير فين يخدم ملقاش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق