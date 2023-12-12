رغم الزيادة في اجور الاساتذة .. مدارس سوس والصحراء مغلقة

هبة بريس _ ع بركة

إستمرت المدارس العمومية بكل من سوس والصحراء في إغلاق أبوابها في وجه التلاميذ، اليوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري ،وسط تدمر الأسر من استمرار الإضراب، الذي دعا اليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب بعد تأكيد رفضه لمخرجات لقاء 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات الأربع الموقعة على الاتفاق، داعيا إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه في بيان يوم 9 دجنبر الجاري.

وبالرغم من إعلان الحكومة لزيادة في الأجور حولي 30 في المائة من مجمل الاجر الأصلي للأساتذة ، غير ان التنسيق في بلاغ توضيحي له ، أشار أن الشغيلة التعليمية كانت تنتظر سحب النظام الأساسي لموظفي القطاع وحل جميع الملفات المطلبية المشتركة والفئوية، بالإضافة إلى زيادة معقولة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، واسترجاع الأموال التي تم اقتطاعها من أجور المضربين.

وفي آخر تطورات الإضراب الوطني ، عبر التنسيق الوطني أن مخرجات 10 دجنبر. كانت مخيبة للآمال والانتظارات شغيلة التعليم، معلنا عزمه تنظيم ندوة صحفية يوم غد الأربعاء 13 دجنبر بنادي الصحافة بالرباط.

ويستمر الإضراب ومعه هدر الزمن المدرسي للتلميذ في انتظار نتائج استئناف الحوار بعد فشل رجوع الأساتذة إلى الأقسام رغم إعلان الزيادة في الأجور من طرف الحكومة، وإذا استجابت الحكومة للملف المطلبي للأساتذة، من سيعوض التلميذ، وهل يمكن إزالة العطل المدرسية من اجل ملأ الخصاص؟؟؟ او تمديد توقيت العطلة الصيفية لشهر كامل كإجراء للتعويض؟؟؟ .

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