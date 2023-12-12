“نقابة” تؤكد رفضها لمخرجات اتفاق” 10 دجنبر “وتصفه بالشارد

2023-12-12 / 18:11
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هبة بريس _ الرباط

أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها لمخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023، ووصفته بالشارد والمعاكس والبعيد كل البعد عن المطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية.

وقالت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، إنها تفاجأت بهذا الاتفاق الشارد الذي قام بتدوير نفس المنهجية التفاوضية التي أدت إلى الفشل، مجددة دعوتها للحكومة والوزارة الوصية بضرورة تنظيم حوار وطني متعدد الأطراف وفق مبادرة سحب النظام الأساسي الجديد والعودة به إلى طاولة التفاوض بإشراك جميع المعنيين.

إثر ذلك أعلنت الجامعة عن تنظيم ندوة صحافية لتقديم موقفها وقراءة مضامين الاتفاق المذكور، وذلك يوم غد الأربعاء 13دجنبر 2023 على الساعة الثالثة مساء بالمقر المركزي بالرباط.

وبعد أن حذرت الشغيلة التعليمية من نفاذ استراتيجية تفكيك وحدتها النضالية على قاعدة التمييز بين مكوناتها، عبرت الجامعة عن تمسكها بالاستمرار في خط النضال المسؤول من موقع النضال الوحدوي الميداني، داعية مجلس التنسيق الوطني إلى الاجتماع يوم الخميس 14 دجنبر الجاري.

وتؤكد النقابة انحيازها الى جانب الشغيلة التعليمية في معركتها من أجل الكرامة والانصاف، فإنه يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من التعبئة واليقظة والانخراط المسؤول في كل الديناميا

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‫7 تعليقات

  7. لم يتم تلبية جل مطالب رجال التعليم لكن تم تلبية نسبة مئوية من المطالب ..فعلى رجال ونساء التعليم النظر إلى أبنائنا التلاميذ بعين العطف ولا يكونون السبب في تضييع سنة دراسية ستزيد من معاناتهم و سيجبر بعض الآباء لبيع مايملكون لتسجيل أبنائهم بمدارس خصوصية التضحية أيها الأساتذة وستنالون رضا الله ..نظموا صفوفكم واعلموا أن كلمتكم صارت مسموعة يحسب لها ألف حساب واعلموا أن الزيادة المقسمة التي وعدتم بها خلقت لكم حسادا كثيرين.

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