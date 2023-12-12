نجم هوليود جيسون موموا يتعرض لانتقادات بسبب “تصرفه الوقح”
تعرض جيسون موموا لسيل من الانتقادات بسبب “موقفه الوقح” تجاه نيجيلا لوسون، بعد أن أدار ظهره لها بشكل ملحوظ خلال برنامج The One Show، يوم الاثنين.
وظهر نجم هوليوود، 44 عامًا، إلى جانب الممثل الإيرلندي الشمالي “جيمس نيسبيت” ذي الـ 58 عامًا، والطاهية الشهيرة نيجيلا لوسون التي تبلغ من العمر 63 عامًا، في برنامج بي بي سي.
و بينما كان يتحدث عن فيلمه القادم Aquaman 2، أثار موموا غضب المشاهدين بسبب “تصرفه السيئ”، وفق تعبيرهم.
وسارع المعجبون إلى التعليق على الموقف المحرج عندما لاحظوا جلسته أثناء حديثه في اللقاء.
وكتب أحدهم عبر منصة “إكس”: ما الذي فعلته نيجيلا لتثير استياء موموا؟، وعلق آخر: لغة جسد وقحة جدًا لجيسون موموا، وهو يعطي ظهره لنيجيلا هكذا”.
وقد ظهر جيسون في عدد من المناسبات مؤخرًا، ومنها في برنامج Saturday Night Live إضافة إلى أحدث مقطع دعائي لفيلمه التالي 2 Aquaman، والذي من المقرر إصداره في 20 ديسمبر 2023.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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” ذاكرة السمك يعني فيلم في السينما أيام زمان وفيلم على شبكة الإنترنث ” حياة الأسماك مليئة بالإثارة والتشويق، لأنّها تعيش يومياً أصواتاً ومشاهدَ لم يسبق لها أن رأتها المثير أن عدة دراسات علمية حديثة متخصصة في دراسة أنواع مختلفة من الأسماك تشير نتائجها إلى أن معتقداتنا عن الذاكرة السمكية القصيرة جميعها خاطئة، مؤكدة أن الأسماك لديها ذاكرة تمتد أحياناً إلى 3 أشهر، وأنها قادرة على العد، واجتياز المتاهات، وتتمتع بعدة مهارات ما زالت قيد البحث العلمي .. من البحث العلمي إلى الخيال العلمي “سينما شعب” قصة فيلم سبيلاشي 1984 ألين بايور يتم إنقاذه وهو صغير من الغرق بواسطة حورية البحر. بعد عدة سنوات يعود للموقع نفسه، وللمرة الثانية يسقط في البحر ويشارف على الغرق وتنقذه حورية البحر للمرة الثانية. يختلط عليه الواقع بالخيال ولا يعرف ما يرى. حورية البحر تقرر بمجرد أن تجف ساقاها أن تذهب للبحث عن ألين في نيويورك وتصل إليه ويقعان في حب بعضهما البعض، ولكنها تخفى عنه الحقيقة التي يمكن أن تكتشف إذا ابتلت ساقاها .. فيلم الثاني على شبكة الإنترنث أكوامان بيكلم الاسماك والكل بيعرف قدراته (فيلم أكوامان 2018) يُدرك (آرثر كاري) أنه وريث مملكة (أتلانتيس) تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول، ومن ثَم بطل العالم، فيدخل في معارك لا نهاية لها، حتى يتمكن من تحقيق ما خُلق له.