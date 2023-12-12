نجم هوليود جيسون موموا يتعرض لانتقادات بسبب “تصرفه الوقح”

وكالات

تعرض جيسون موموا لسيل من الانتقادات بسبب “موقفه الوقح” تجاه نيجيلا لوسون، بعد أن أدار ظهره لها بشكل ملحوظ خلال برنامج The One Show، يوم الاثنين.

وظهر نجم هوليوود، 44 عامًا، إلى جانب الممثل الإيرلندي الشمالي “جيمس نيسبيت” ذي الـ 58 عامًا، والطاهية الشهيرة نيجيلا لوسون التي تبلغ من العمر 63 عامًا، في برنامج بي بي سي.

و بينما كان يتحدث عن فيلمه القادم Aquaman 2، أثار موموا غضب المشاهدين بسبب “تصرفه السيئ”، وفق تعبيرهم.

وسارع المعجبون إلى التعليق على الموقف المحرج عندما لاحظوا جلسته أثناء حديثه في اللقاء.

وكتب أحدهم عبر منصة “إكس”: ما الذي فعلته نيجيلا لتثير استياء موموا؟، وعلق آخر: لغة جسد وقحة جدًا لجيسون موموا، وهو يعطي ظهره لنيجيلا هكذا”.

وقد ظهر جيسون في عدد من المناسبات مؤخرًا، ومنها في برنامج Saturday Night Live إضافة إلى أحدث مقطع دعائي لفيلمه التالي 2 Aquaman، والذي من المقرر إصداره في 20 ديسمبر 2023.

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