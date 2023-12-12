نجم هوليود جيسون موموا يتعرض لانتقادات بسبب “تصرفه الوقح”

2023-12-12 / 18:03
0
وكالات

تعرض جيسون موموا لسيل من الانتقادات بسبب “موقفه الوقح” تجاه نيجيلا لوسون، بعد أن أدار ظهره لها بشكل ملحوظ خلال برنامج The One Show، يوم الاثنين.

وظهر نجم هوليوود، 44 عامًا، إلى جانب الممثل الإيرلندي الشمالي “جيمس نيسبيت” ذي الـ 58 عامًا، والطاهية الشهيرة نيجيلا لوسون التي تبلغ من العمر 63 عامًا، في برنامج بي بي سي.

و بينما كان يتحدث عن فيلمه القادم Aquaman 2، أثار موموا غضب المشاهدين بسبب “تصرفه السيئ”، وفق تعبيرهم.

وسارع المعجبون إلى التعليق على الموقف المحرج عندما لاحظوا جلسته أثناء حديثه في اللقاء.

وكتب أحدهم عبر منصة “إكس”: ما الذي فعلته نيجيلا لتثير استياء موموا؟، وعلق آخر: لغة جسد وقحة جدًا لجيسون موموا، وهو يعطي ظهره لنيجيلا هكذا”.

وقد ظهر جيسون في عدد من المناسبات مؤخرًا، ومنها في برنامج Saturday Night Live إضافة إلى أحدث مقطع دعائي لفيلمه التالي 2 Aquaman، والذي من المقرر إصداره في 20 ديسمبر 2023.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of نجاة الوافي تنتزع جائزة أفضل ممثلة بمهرجان مينا بهولاندا

نجاة الوافي تنتزع جائزة أفضل ممثلة بمهرجان مينا بهولاندا

2023-12-12 / 17:17
Photo of موازاة وذكرى ميلاد والدته.. بدر سلطان:” ربي اجعلني بها من البارين”

موازاة وذكرى ميلاد والدته.. بدر سلطان:” ربي اجعلني بها…

2023-12-12 / 16:48
Photo of متابعة تستفز ابتسام بطمة و الأخيرة ترد: “سيري تنعسي”

متابعة تستفز ابتسام بطمة و الأخيرة ترد: “سيري تنعسي”

2023-12-12 / 14:13
Photo of الدوزي يحيي حفلا فنيا بالكوت ديفوار لفائدة ضحايا زلزال الحوز

الدوزي يحيي حفلا فنيا بالكوت ديفوار لفائدة ضحايا زلزال…

2023-12-12 / 12:59
Photo of سناء عكرود تزيل الستار عن فيلمها “ميوبيا”

سناء عكرود تزيل الستار عن فيلمها “ميوبيا”

2023-12-12 / 11:13
Photo of هذا تاريخ مهرجان السينما الإجتماعية بطنجة

هذا تاريخ مهرجان السينما الإجتماعية بطنجة

2023-12-11 / 18:06
Photo of تكريم وحش الشاشة المغربية محمد خيي بالمهرجان الوطني للمسرح

تكريم وحش الشاشة المغربية محمد خيي بالمهرجان الوطني للمسرح

2023-12-11 / 17:40
Photo of بسبب الحقد والحسد.. سعاد النجار تثير قلق متابعيها

بسبب الحقد والحسد.. سعاد النجار تثير قلق متابعيها

2023-12-11 / 16:15
Photo of عقب تعرض داداس لقرصنة حسابه..رفيق بوبكر يقوم بهذا التصرف

عقب تعرض داداس لقرصنة حسابه..رفيق بوبكر يقوم بهذا التصرف

2023-12-11 / 15:53
Photo of مسرحية مغربية تنتزع جائزة “التانيت الفضي” بقرطاج

مسرحية مغربية تنتزع جائزة “التانيت الفضي” بقرطاج

2023-12-11 / 12:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق