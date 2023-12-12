لقجع: أزيد من مليون أسرة تسجلت في منصة الاستفادة من “الدعم المباشر”

هبة بريس - الرباط

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد المسجلين بالمنصة الالكترونية للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بلغ الى حدود يومه الثلاثاء، أزيد من مليون أسرة.

وقال لقجع في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “بفضل الرؤية السديدة للملك محمد السادس، نجحنا من أن نجعل من تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر واقعا ملموسا لدى المواطنين.”

وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذه الانجازات تحققت بفضل تعبئة كافة المكونات حكومة وبرلمانا، وبفضل تعبئة جميع الفيدراليات والتنظيمات المهنية التي أخرجت وعبأت كل المنضويين تحت لوائها للانخراط في هذا المشروع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp