المغربي لخديم يتألق مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للشباب

واصل اللاعب المغربي يوسف لخديم تألقه وساهم في قيادة ريال مدريد للفوز على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للشباب.

ولعب لخديم أساسيا كعادته من جانب فريق ريال مدريد، وصنع الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 4، وقد خاض دقائق المباراة كاملة.

تجدر الإشارة إلى أن يوسف لخديم من مواليد سنة 2005، وقد لعب 7 مباريات مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة.

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