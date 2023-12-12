سطات.. درك أولاد سعيد يُضيِّق الخناق على مُروجي المخدرات

محمد منفلوطي _ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد سعيد بسرية سطات، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء شخصا يشتبه فيه بترويج المخدرات، حيث تم اقتياده للتحقيق معه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وحجز كمية كانت بحوزته تمهيدا لإحالته على أنظار العدالة.

وأضافت ذات المصادر، أن العملية تأتي في سياق الحملات التمشيطية الروتينية التي دشنتها عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد بسطات تحت اشراف قائد السرية لتجفيف المنطقة من مختلف بؤر الجريمة بشتى أنواعها بتراب المنطقة التي وعلى الرغم من شساعة مساحتها، تواصل العناصر الأمنية انخراطها لتكريس سياسة القرب من الأحداث، من خلال تنظيم دوريات أمنية ونقاط تفتيش ومراقبة بالطرقات، إضافة إلى جولات ليلية بالدواوير ضمن خطوة استباقية تروم محاربة ظاهرة الفراقشية، ناهيك عن انخراطها الفعال في مختلف الأنشطة المدرسية والعمل على حماية محيطها التربوي من مختلف المظاهر التي من شأنها أن تؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات التعليمية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp