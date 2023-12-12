ميراوي: أزيد من 40 ألف طالب وطالبة مسجلين بسلك الدكتوراه
هبة بريس - الرباط
كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عدد الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه بلغ أزيد من 40 الف طالب وطالبة.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “كاين فهاد الطلبة اللي مسجلين وكيديرو البحث العلمي من الصباح للعشية في المختبرات، وكاين الموظفين والمأجورين اللي كيمارسو عملهم وكيتابعو بحثهم فنفس الوقت.”.
وفي هذا الصدد، تحدث الوزير عن اطلاق برنامج 1000 دكتوراه من الجيل الجديد الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الجامعة المغربية، مستعرضا تفاصيله والفئات المستهدفة وكذا الميادين المعنية.
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6 تعليقات
المشكل الكبير والطامة الكبرى أنهم يحصلون على الدكتورة ودرسات عالية الجودة ولكن للاسف الشديد يصبحون بطاليين بدون شغل ، تشرد في الشوارع… حدث ولا حرج.
نتمنى لهم التوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مبتغاهم الدراسي.
بكل بساطة فتح تسجيل في سلك الدكتورة هل سيساعد في التوظيف بعد حصوله على شهادة الدكتوراة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الدكتورة خمس سنوات زائد على ذالك خمس سنوات الماستر اي عشر سنوات من عمره وفي الأخير يصبح بطالي بدون عمل هههههههههههه.
شهادة الدكتوراة في المغرب تعتبر لا شيء والفاهم يفهم هههههههههههه.
المهم كي تحصل على شهادة الدكتوراة يجب ان يكون عندك بالمفهوم المغربي ( باك صاحبي) وخير الكلام ما قل ودل.