ميراوي: أزيد من 40 ألف طالب وطالبة مسجلين بسلك الدكتوراه

2023-12-12 / 16:35
6
هبة بريس - الرباط

كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عدد الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه بلغ أزيد من 40 الف طالب وطالبة.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “كاين فهاد الطلبة اللي مسجلين وكيديرو البحث العلمي من الصباح للعشية في المختبرات، وكاين الموظفين والمأجورين اللي كيمارسو عملهم وكيتابعو بحثهم فنفس الوقت.”.

وفي هذا الصدد، تحدث الوزير عن اطلاق برنامج 1000 دكتوراه من الجيل الجديد الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الجامعة المغربية، مستعرضا تفاصيله والفئات المستهدفة وكذا الميادين المعنية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى كسر خرافات حول النمو الديمغرافي والخصوبة

صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى كسر خرافات حول…

2023-12-12 / 20:02
Photo of رغم الزيادة في اجور الاساتذة .. مدارس سوس والصحراء مغلقة

رغم الزيادة في اجور الاساتذة .. مدارس سوس والصحراء…

2023-12-12 / 18:49
Photo of مدونة الأسرة ..” التقدم والاشتراكية ” يريدها زوجة واحدة

مدونة الأسرة ..” التقدم والاشتراكية ” يريدها زوجة واحدة

2023-12-12 / 18:35
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “عبد الحفيظ القادري”

الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “عبد الحفيظ القادري”

2023-12-12 / 18:26
Photo of “نقابة” تؤكد رفضها لمخرجات اتفاق” 10 دجنبر “وتصفه بالشارد

“نقابة” تؤكد رفضها لمخرجات اتفاق” 10 دجنبر “وتصفه بالشارد

2023-12-12 / 18:11
Photo of لقجع: أزيد من مليون أسرة تسجلت في منصة الاستفادة من “الدعم المباشر”

لقجع: أزيد من مليون أسرة تسجلت في منصة الاستفادة…

2023-12-12 / 17:30
Photo of سطات.. درك أولاد سعيد يُضيِّق الخناق على مُروجي المخدرات

سطات.. درك أولاد سعيد يُضيِّق الخناق على مُروجي المخدرات

2023-12-12 / 17:05
Photo of تزنيت: منع مقاول ومهندسين من مغادرة التراب الوطني بعد انهيار عمارة

تزنيت: منع مقاول ومهندسين من مغادرة التراب الوطني بعد…

2023-12-12 / 16:44
Photo of ميراوي يكشف تفاصيل برنامج “1000 دكتوراه من الجيل الجديد”

ميراوي يكشف تفاصيل برنامج “1000 دكتوراه من الجيل الجديد”

2023-12-12 / 16:27
Photo of آيت الطالب يطلق خدمات مراكز صحية حضرية وقروية بجهة سوس ماسة

آيت الطالب يطلق خدمات مراكز صحية حضرية وقروية بجهة…

2023-12-12 / 15:55

‫6 تعليقات

  1. المشكل الكبير والطامة الكبرى أنهم يحصلون على الدكتورة ودرسات عالية الجودة ولكن للاسف الشديد يصبحون بطاليين بدون شغل ، تشرد في الشوارع… حدث ولا حرج.

    رد

  3. بكل بساطة فتح تسجيل في سلك الدكتورة هل سيساعد في التوظيف بعد حصوله على شهادة الدكتوراة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    رد

  4. الدكتورة خمس سنوات زائد على ذالك خمس سنوات الماستر اي عشر سنوات من عمره وفي الأخير يصبح بطالي بدون عمل هههههههههههه.

    رد

  6. المهم كي تحصل على شهادة الدكتوراة يجب ان يكون عندك بالمفهوم المغربي ( باك صاحبي) وخير الكلام ما قل ودل.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق