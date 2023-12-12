ميراوي: أزيد من 40 ألف طالب وطالبة مسجلين بسلك الدكتوراه

2023-12-12 / 16:35
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هبة بريس - الرباط

كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عدد الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه بلغ أزيد من 40 الف طالب وطالبة.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “كاين فهاد الطلبة اللي مسجلين وكيديرو البحث العلمي من الصباح للعشية في المختبرات، وكاين الموظفين والمأجورين اللي كيمارسو عملهم وكيتابعو بحثهم فنفس الوقت.”.

وفي هذا الصدد، تحدث الوزير عن اطلاق برنامج 1000 دكتوراه من الجيل الجديد الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الجامعة المغربية، مستعرضا تفاصيله والفئات المستهدفة وكذا الميادين المعنية.

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