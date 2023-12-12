تزنيت: منع مقاول ومهندسين من مغادرة التراب الوطني بعد انهيار عمارة

2023-12-12 / 16:44
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هبة بريس - تزنيت

منعت النيابة العامة بإبتدائية تزنيت، مهندس ومقاول من مغادرة التراب الوطني، وان يكونا تحت مراقبة الشرطة القضائية، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق في قضية إنهيار عمارة من أربعة طوابق في طور البناء .

وكانت العمارة وهي في طور البناء، قد انهارت فوق رؤوس عمالها، وخلفت قتيلين وإصابة إثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة.

وجاء قرار إغلاق الحدود في إطار التصدي لإمكانية الفرار إلى الخارج من قبل هؤلاء المشتبه فيهم، خصوصا وأن الأبحاث والتحقيقات الأمنية ما تزال متواصلة، حيث تم الاستماع إلى المقاول المكلف ببناء العمارة المنهارة، ومجموعة من المهندسين المعماريين ومكتب للدراسات، وبعض العمال، كما سيتم الاستماع كذلك إلى الممثل القانوني للشركة صاحبة المشروع.

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