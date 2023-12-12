ميراوي يكشف تفاصيل برنامج “1000 دكتوراه من الجيل الجديد”

2023-12-12 / 16:27
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هبة بريس - لبنى ابروك

كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن تفاصيل برنامج 1000 دكتوراه من الجيل الجديد.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “لأول مرة في تاريخ الجامعة المغربية، درنا برنامج 1000 دكتوراه من الجيل الجديد”.

وذكر الوزير، أنه سيتم انتقاء الطلبة الذين حصلوا على الماستر وتسجلوا بسلك الدكتوراه وسنهم أقل من 26 سنة، وسيحصلون على منحة قدرها 7000 درهم شهريا لمدة 3 سنوات، مقابل قيامهم بالبحث العلمي.

وأضاف الوزير أنه يشترط على الطالب الباحث، التخصص في ميادين سيادية، تتمثل في الماء ، الطاقة، البيوتكنولوجيا الطبية، البيوتكنولوجيا الغذائية والبيئية، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، علوم الصحة الطبية، الأمن الالكتروني، علوم التشفير، الطاقات المتجددة والبديلة، النقل واللوجيستيك، العلوم الانسانية..

وأشار الوزير، أنه تعيين لجنة وطنية للانتقاء، مكونة من مسؤولين بالادارة المركزية وأكاديميين وخبراء في وجال المقاولة وإدارة الأعمال، ستعمل على انتقاء الطلبة التي تتوفر بهم الشروط المذكورة للانخراط بالبرنامج.

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