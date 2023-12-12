الفيفا يرشح بونو لجائزة أفضل حارس في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، أن الدولي المغربي ياسين بونو، يوجد ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة “دي بيست- أفضل حارس للفيفا 2023″، إلى جانب تيبو كورتوا، إدرسون، أندريه.

وتمنح الجائزة للاعبين الأكثر تميزًا في فئة الرجال خلال الفترة بين 19 دجنبر 2022 إلى 20 غشت 2023.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحارس الفائز، خلال حفل سيقام في مدينة لندن، في 15 يناير 2024.

وكان ياسين بونو، قد توج، الإثنين، بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023، ضمن حفل جوائز الكاف لتكريم الأفضل في القارة السمراء.

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