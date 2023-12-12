نجاة الوافي تنتزع جائزة أفضل ممثلة بمهرجان مينا بهولاندا
القسم الفني: هبة بريس
استطاعت الفنانة المغربية نجاة الوافي انتزاع جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها “ذاكرة للنسيان”، و ذلك بمهرجان مينا بمدينة لاهاي الهولندية.
وتقاسمت الوافي الخبر السعيد مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تدوينة جاءت كالتالي:” سعيدة جدا بحصول فيلم “ذاكرة للنسيان” على جائزة الجمهور وفخورة بحصد جائزة أفضل ممثلة عن نفس العمل بمهرجان مينا بمدينة لاهاي الهولندية”.
وأضافت الفنانة المغربية قائلة:”شكرا للمخرج الهواري غباري وشكرا لكل من ساهم في انجاز ونجاح هذا العمل”.
وفور إعلانها الخبر، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصداقائها المشاهير و كذا محبيها و متابعيها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
نجاة الوافي والزروالي بوشعيب شاهدة لهم فيلم اجتماعي رائع ف قالب كوميدي رائع من الصندوق “بوشعيب بوسعود قرعة أمريكا عبد الحق الزروالي” فيلم مغربي تلفزيوني من إنتاج القناة الثانية المغربية سنة 2008 للمخرج عبد الكريم الدرقاوي. تدور أحداث هذا الفيلم الكوميدي في مدينة الدار البيضاء حول بوشعيب ابن المدينة القديمة العاطل عن العمل و الفاشل في جل أعماله الذي أنصفته القرعة و حصل على ما يحلم به الكثيرون و هو فرصة الهجرة لـ الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة شرعية، ليلتقي أمام مقر القنصلية الأمريكية بفتيحة التي تحلم بدورها في الرحيل لأميركا و الالتحاق بأخيها هناك لتتفق مع بوشعيب على زواج أبيض يخول لها الرحيل برفقته مقابل تكلفها بمصاريف الإقامة بحكم عملها الذي يذر عليها دخلا محترما، فهل ستنجح الخطة.