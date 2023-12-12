حبس ثلاثة أشخاص على بعد إعتدائهم على الحكم

حبس ثلاثة أشخاص على بعد إعتدائهم على الحكم

2023-12-12 / 15:02
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كشف وزير العدل التركي، يلماز تونج، الثلاثاء، عن حبس ثلاثة أشخاص على خلفية حادثة الاعتداء الذي تعرض لها حكم المباراة التي جمعت “أنقرة غوجو” بـ “ريز سبور”، الإثنين بالعاصمة أنقرة.

وأضاف المسؤول، في تغريدة على منصة (إكس)، أن النيابة العامة استمعت إلى إفادات المشتبه فيهم الثلاثة، بمن فيهم رئيس نادي أنقرة غوجو، فاروق كوكا، قبل إحالتهم إلى المحكمة التي قررت حبسهم بتهمة إصابة “موظف عام أثناء تأدية مهامه”.

وطلبت النيابة فرض رقابة قضائية على ثلاثة مشتبهين آخرين تبين من خلال تحليل المشاهد نزولهم إلى أرض الملعب في نهاية المباراة، وفقا للمصدر ذاته.

وكان رئيس نادي “أنقرة غوجو”، فاروق كوكا، قد قام بتوجيه لكمة عنيفة للحكم، خليل أوموت ميلر، على أرضية الملعب بعد صفارة نهاية المقابلة. وانهار الحكم، البالغ من العمر 37 عاما، على الأرض، قبل أن يتعرض للركل من قبل عدد من الأشخاص الآخرين، محاولا حماية نفسه عن طريق الالتفاف بالكرة.

وأثارت هذه الحادثة موجة إدانات واسعة في الأوساط السياسية والرياضية التركية. وقرر، في هذا السياق، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات الدوري التركي حتى إشعار آخر.

وأدان رئيس الاتحاد التركي حادثة الاعتداء، قائلا “ندين بشدة الاعتداء غير الإنساني والخسيس على الحكم خليل أوموت ملر (…) نتابع حالته الصحية عن كثب ونتمنى له الشفاء العاجل”.

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