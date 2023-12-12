بنك المغرب يعزز تدخله في السوق النقدية لتخفيف عجز سيولة الأبناك

2023-12-12 / 16:14
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هبة بريس ـ اقتصاد 

أفادت مذكرة صادرة عن “مركز التجاري للأبحاث برسم الفترة ما بين فاتح و7 دجنبر الجاري، بأن بنك المغرب رفع تدخلاته في السوق النقدية إلى 121,7 مليار درهم.

وأوضح المركز، في هذه المذكرة، أن “فترة نهاية السنة تتميز عموما بتداول نقدي مهم جدا، وفي ظل هذه الظروف، يتفاقم عجز السيولة لدى البنوك بشكل طفيف، لكن يتم تعويضه بشكل كامل بفضل تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية.

وهكذا، وباعتباره منظما مثاليا للسيولة في السوق النقدية، تدخل بنك المغرب خلال هذا الأسبوع من خلال عملياته الرئيسية و للأجل الطويل بقيمة 121,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,5 مليار درهم مقارنة بالأسبوع الماضي.

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