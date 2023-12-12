مراكش : حجز طنين ونصف من التمور والفواكه الجافة الفاسدة

هبة بريس - مراكش

في عملية تفتيش مشتركة بين السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية ( اونسا) ، استهدفت عدد من محلات بيع مستلزمات الأعراس بأحد الأسواق بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش ، تم خلالها حجز كميات كبيرة من التمور والفواكه الجافة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك .

حصيلة العملية المشتركة أسفرت عن حجز حوالي طنين ونصف، ما بين تمور وتين مجفف وفواكه جافة مختلفة تشمل الجوز واللوز والفول السوداني والأكاجو.

وأوضحت ذات المصادر أن حجز هذه المواد تم بالصدفة، إثر الوقوف على عرض أحد المحلات تمورا فاسدة خلال عملية باشرتها السلطات ، لتحديد احتلال الملك العمومي للمحلات الواقعة بالسوق المذكور.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد قامت السلطات المحلية، بعد اكتشاف وحجز الكمية الأولى من التمور الفاسدة، والتي تقدر بحوالي 300 كيلوغراما، بإخطار السلطات الولائية من أجل إيفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا” من أجل القيام بعملية افتحاص لجميع المحلات الواقعة بالسوق المذكور.

وأفادت سالفة الذكر بأنه تم إشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح بحث قضائي في القضية، فيما تم إتلاف المواد المحجوزة من طرف السلطات المختصة قبل رميها في شاحنة لجمع النفايات، من أجل التخلص منها بشكل نهائي.

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