بعد حملات مقاطعتها.. “بوما” تنهي عقدها مع “المنتخب الإسرائيلي”
هبة بريس - وكالات
قال المتحدث باسم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية اليوم الثلاثاء، إنها ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل.
وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: “بينما وقّع منتخبان وطنيان حديثا بينهما فريق جديد، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام، ستنتهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا”.
وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022 كجزء من استراتيجيتها الجديدة “أقل- أكبر- أفضل” والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفريق.
هذا وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون قد دعت لمقاطعة شركة الملابس الرياضية بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
Mezyane Mezyane
Ahsen haja daro
Mzn mli 9at3oha
Ahsen haja daroha
Puma maknch 3liha m lewl dkhel m3ahom
الدور الان على الشركات الامريكية و كارفور