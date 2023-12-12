الإعلام البلجيكي يتناول مصير أموال مجلس الجالية التي يتصدق بها على أتباعه

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

محطة جديدة متسلسلة يثيرها الإعلام البلجيكي حول العناصر المغربية المؤثرة في المملكة الصغيرة التي يشكل فيها المهاجرون المغاربة نسبة مهمة من ساكنتها لعقود طويلة علاوة على كونها قوة ضاغطة لها وزنها في الساحة السياسية وتأثيرها المباشر على نتائج الإستحقاقات بشكل عام.

اللقاء الصحفي الذي يبث على شكل حلقات تحت عنوان : Les influente du maroc en belgique في قناة RTBF ، يتطرق لمجموعة من المواضيع التي تخص علاقة المغرب مع أفراد جاليته المقيمة في بلجيكا، كما يخوض في مصير أموال عمومية تتلقاها جمعيات وكيانات موالية لمجلس الجالية الذي سبق وكان موضوع إتهام مزلزل من طرف الإعلام الإسباني بتهمة تبييض الأموال وغيرها من الإتهامات الأخرى التي وجدت طريقها إلى القضاء منذ عامين.

واعتبر هذا الملف الإعلامي المطروح اليوم على أوسع نطاق في الإعلام البلجيكي قضية السنة التي سنودعها خلال أسبوعين ، إذ تم طرح عدد من الأسئلة المحورية حول مصير الأموال التي يتلقاها أشخاص معينين في بلجيكا، ثم الأهداف الحقيقية وراء ذلك وسط أطماع اللوبيات المسترزقة على حساب الوطن دون أثار إيجابية تذكر.

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