الإعلام البلجيكي يتناول مصير أموال مجلس الجالية التي يتصدق بها على أتباعه
محطة جديدة متسلسلة يثيرها الإعلام البلجيكي حول العناصر المغربية المؤثرة في المملكة الصغيرة التي يشكل فيها المهاجرون المغاربة نسبة مهمة من ساكنتها لعقود طويلة علاوة على كونها قوة ضاغطة لها وزنها في الساحة السياسية وتأثيرها المباشر على نتائج الإستحقاقات بشكل عام.
اللقاء الصحفي الذي يبث على شكل حلقات تحت عنوان : Les influente du maroc en belgique في قناة RTBF ، يتطرق لمجموعة من المواضيع التي تخص علاقة المغرب مع أفراد جاليته المقيمة في بلجيكا، كما يخوض في مصير أموال عمومية تتلقاها جمعيات وكيانات موالية لمجلس الجالية الذي سبق وكان موضوع إتهام مزلزل من طرف الإعلام الإسباني بتهمة تبييض الأموال وغيرها من الإتهامات الأخرى التي وجدت طريقها إلى القضاء منذ عامين.
واعتبر هذا الملف الإعلامي المطروح اليوم على أوسع نطاق في الإعلام البلجيكي قضية السنة التي سنودعها خلال أسبوعين ، إذ تم طرح عدد من الأسئلة المحورية حول مصير الأموال التي يتلقاها أشخاص معينين في بلجيكا، ثم الأهداف الحقيقية وراء ذلك وسط أطماع اللوبيات المسترزقة على حساب الوطن دون أثار إيجابية تذكر.
8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Lwahed hwa li yerj3 l belado
Llah yahdi ma khla9
Ahsen haja daro
Belgique zee3ma raha me3rofa mezyana
ههههه حصلو حصلة خايبة
بوصوف معروف هو والزبانية ديالو . فاسبانيا كذب الاعلام ورفع دعوى قضائية عليهم. وكذلك بلجيكا ٦اود كيكذبو إذن.
انت أبوصوف هو لي عندك الحق.شردمة الفاسدين.
ستكون هناك اتهامات وهجومات كثيرة من الاعلام الاوروبي خاصة ضد المغرب وضد مغاربة العالم (اوروبا بالتحديد).
تشويه صورة المؤثرين المغاربة خاصة الذين يدافعون على المصالح المغربية.
ليس من مصلحة اوروبا ان يتطور المغرب ويتقدم في المجالات الاقتصادية والفلاحية والتكنولوجية خوفا ان يكون البديل الاوثق للقارة الافريقية بدلا من اوروبا.
هناك صراعات اقتصادية خفية بين الدول، وهناك حصار على بعض الدول بطريقة غير مباشرة حتى لا تنفلت الاسواق التقليدية من قروش اوروبا.
الاعلام البلجيكي مثله مثل الاعلام الفرنسي، يوجه لخدمة دولها لا اقل ولا اكثر.
نحن نعيش في اوروبا ونعرف خبايا هذا الاعلام ومتى واين وضد من يتحرك.
قطار المغرب انطلق وان تستطيع اوروبا وقفه ولكن تحاول ان تبطءه وتفرمل سرعته.
على المغاربة الا ينساقوا مع كل ما يقوله الاعلام الغربي، والمثال الحي ما يقال ويكتب وينشر على ما يحدث في غزة.