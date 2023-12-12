سعر الذهب يتراجع في الأسواق العالمية وسط مخاوف من تأثيره على الدولار

هبة بريس ـ اقتصاد

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، بحر هذا الأسبوع، في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.

و في هذا الصدد، قال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد لوكالات أنباء دولية: “تسببت أرقام الوظائف القوية، في إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في العام المقبل مما يوفر متنفسا للدولار وعوائد السندات ويفرض بعض الضغط النزولي على الذهب”.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، غير أن ارتفاع سعر ابذهب زاد مخاوف الاقتصاديين من تأثيره في قادم الأسابيع على الدولار الذي بدأ يسترجع عافيته المالية مؤخرا.

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