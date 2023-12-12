البيضاء.. أسعار الخضر تلهب جيوب المواطنين وتغضب البائعين

2023-12-12 / 14:03
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أميمة نشار - هبة بريس

يتواصل ارتفاع أسعار الخضر المواد الغذائية الأساسية في السوق المغربية ما يحد القدرة الشرائية للمواطن البسيط، خاصة مع استقرار الأجور و ضعف المداخيل بالنسبة للطبقة المتوسطة.

و في ظل هذا الارتفاع المهول، قامت هبة بريس بجولة ميدانية بأحد أسواق مدينة الدار البيضاء حيث عبر مهنيو قطاع الخضر عن تذمرهم من ارتفاع أسعار الخضر بالسوق مما جعل المستهلك المغربي يعاني في صمت.

وهذا الصدد، بلغ سعر الطماطم والجلبانة والكورجيت 15 درهما، في حين أن سعرها لا يتعدى 7 دراهم و بلغ سعر الشيفلور و البسباس 10 دراهم مع ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بجميع أنواعها .

وأكد أحد خضارة السوق، على أن هذه الأسعار تضعف من القدرة الشرائية للمواطن مما يجعل البائعين في خسارة.

وحما مهنيو سوق الخضر المسؤولين على القطاع سبب هذا الغلاء خاصة و أن المغرب يعتبر بلدا فلاحيا بامتياز.

من جهة أخرى، عبرت احدى المواطنات عن استيائها من هذا الارتفاع في الأسعار ما يجعل قفة المغربي تفتقر للمواد الأساسية و البسيطة كالخضر و الفواكه

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‫9 تعليقات

  7. ما الذي يجري؟؟؟هل سنصبح متسولين؟؟هل هو الجوع؟؟هل هي الفوضى؟؟ كيف سنعيش،؟؟؟اصبحنا أضحوكة امام ابناءنا!الغلاء في كل شيء كل شيء لا ناهي ولا منتهي والله شيء محير

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  8. الشعب ساكت.كان شيئا لم يكن.المهم بقول ناعسين.صدق الشاعر معروف الرصافي.ياقوم لاتتكلموا.ان الكلام محرم…ناموا ولا تستيقظوا… ما فاز الا النوم

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  9. التصدير تم التصدير التصدير تم التصدير هو السبب ولن يتراجعوا بالمدخول الهاءل و لو حتى على حساب جيوب المغاربة

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