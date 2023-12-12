البيضاء.. أسعار الخضر تلهب جيوب المواطنين وتغضب البائعين

أميمة نشار - هبة بريس

يتواصل ارتفاع أسعار الخضر المواد الغذائية الأساسية في السوق المغربية ما يحد القدرة الشرائية للمواطن البسيط، خاصة مع استقرار الأجور و ضعف المداخيل بالنسبة للطبقة المتوسطة.

و في ظل هذا الارتفاع المهول، قامت هبة بريس بجولة ميدانية بأحد أسواق مدينة الدار البيضاء حيث عبر مهنيو قطاع الخضر عن تذمرهم من ارتفاع أسعار الخضر بالسوق مما جعل المستهلك المغربي يعاني في صمت.

وهذا الصدد، بلغ سعر الطماطم والجلبانة والكورجيت 15 درهما، في حين أن سعرها لا يتعدى 7 دراهم و بلغ سعر الشيفلور و البسباس 10 دراهم مع ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بجميع أنواعها .

وأكد أحد خضارة السوق، على أن هذه الأسعار تضعف من القدرة الشرائية للمواطن مما يجعل البائعين في خسارة.

وحما مهنيو سوق الخضر المسؤولين على القطاع سبب هذا الغلاء خاصة و أن المغرب يعتبر بلدا فلاحيا بامتياز.

من جهة أخرى، عبرت احدى المواطنات عن استيائها من هذا الارتفاع في الأسعار ما يجعل قفة المغربي تفتقر للمواد الأساسية و البسيطة كالخضر و الفواكه

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp