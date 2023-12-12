موازاة وذكرى ميلاد والدته.. بدر سلطان:” ربي اجعلني بها من البارين”
نجلاء مزيان: هبة بريس
حرص الفنان المغربي بدر سلطان على توجيه رسالة خاصة لوالدته بمناسبة ذكرى ميلادها، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام.
ونشر الفنان المغربي صورة تجمعه بوالدته، مرفوقة بتعليق جاء فيه :” الحبيبة ديالي أمي اليوم عيد ميلادها يا ربي تحفظها ليا و تخليها ليا تاج فوق راسي، ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين”.
وأضاف قائلا :”اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها، ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي”.
وجدير بالذكر أن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي أشادوا بالعلاقة القوية التي تجمع الفنان بدر سلطان بوالدته.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
إشتهر بدوره الحكيم “بابا عمر”، و هو الأب الحكيم والد بطال المسلسل التركي الذي عجزت هوليوود و بوليوود أن تأتي بمثله إنه الأسطورة مراد علمدار، و قد كان لدوره خصوصية و جاذبية حيث أنه ملك القلوب بحكمته و هدوئه و معرفته لإدارة الأمور و عدم الخوف من أي ظروف و نشر حب تركيا في العالم العربي .