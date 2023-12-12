مزور: “اتفاقيات التبادل التجاري الحر ساهمت في تدفق الاستثمارات على المغرب”

2023-12-12 / 14:15
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد رياض مزور وزير الصناعة و التجارة أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من الدول و خاصة الصناعية الكبرى ساهم في تدفق الاستثمارات بشكل مهم على بلادنا.

و في هذا الصدد، أوضح وزير الصناعة و التجارة في مداخلة له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن اتفاقيات التبادل الحر كان لها أثر إيجابي على استقطاب بلادنا للاسثتمارات الأجنبية.

و شدد رياض مزور على أن المغرب سجل على مستوى تغطية الصادرات للواردات بين 40 و50 في المائة قبل 10 سنوات، مبرزا أن النسبة المسجلة حاليا تبلغ 60 في المائة.

هذا التطور، يضيف مزور، راجع للاستثمارات التي تأتي إلى المغرب بفضل اتفاقيات التبادل الحر، كما أكد أن تنافسية المملكة تسير في تصاعد بفضل السياسات الصناعية المتعاقبة.

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‫6 تعليقات

  1. للأسف الشديد كل هذه الاستثمارات لم نستفيد منها أي شيء ، البطالة لازالت مستمرة والاوضاع تزداد يوما بعد يوم في تدهور.

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  2. نتمنى هذه الاتفاقيات لتمويل المشاريع والخدمات أن تعم الفائدة للجميع في مملكتنا.

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  3. هذه الاستثمارات الأجنبية سترفع من الإقتصاد الوطني المغربي ستعطي نتائج إيجابية ومقبولة لدى الشعب المغربي.

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  4. هذه الاستثمارات سيستفيد منها الطبقة البورجوازية ولكن للاسف الشديد الطبقة المتوسطة والفقيرة في الهاوية.

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  5. نتمنى أن تعود هذه الاستثمارات بالنفع على المملكة المغربية وخاصة المدن الصغرى التي تعاني من نقص اليد العاملة مما تسبب في انتشار البطالة.

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  6. المغرب بلد التروات والخيرات ولكن للاسف الشديد جميع المناطق تعاني من الفقر والبطالة والتشرد والسؤال يبقى مطروح للنقاش من المسؤول عن هذه المشاكل ؟؟؟!

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