مزور: “اتفاقيات التبادل التجاري الحر ساهمت في تدفق الاستثمارات على المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد رياض مزور وزير الصناعة و التجارة أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من الدول و خاصة الصناعية الكبرى ساهم في تدفق الاستثمارات بشكل مهم على بلادنا.

و في هذا الصدد، أوضح وزير الصناعة و التجارة في مداخلة له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن اتفاقيات التبادل الحر كان لها أثر إيجابي على استقطاب بلادنا للاسثتمارات الأجنبية.

و شدد رياض مزور على أن المغرب سجل على مستوى تغطية الصادرات للواردات بين 40 و50 في المائة قبل 10 سنوات، مبرزا أن النسبة المسجلة حاليا تبلغ 60 في المائة.

هذا التطور، يضيف مزور، راجع للاستثمارات التي تأتي إلى المغرب بفضل اتفاقيات التبادل الحر، كما أكد أن تنافسية المملكة تسير في تصاعد بفضل السياسات الصناعية المتعاقبة.

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