متابعة تستفز ابتسام بطمة و الأخيرة ترد: “سيري تنعسي”

القسم الفني: هبة بريس

علقت إحدى متابعات عارضة الأزياء ابتسام بطمة على آخر منشور لها بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وهاجمت المتابعة شقيقة دنيا بطمة على إثر المعاناة التي تعيشها فلسطين و بالتحديد أهل غزة، قائلة :” الناس كتموت وانتما عاطيينها للمهرجانات”.

وبدورها، ردت بطلة الفيلم السينمائي “البوز” قائلة :” هادي راه خدمتنا مالاحظتيش انك زدتي فيه، كلنا كندعيو معاهم وقلوبنا معاهم فينما نحط شي خدمة تبداي سيري أختي تنعسي”.

وجدير بالذكر أن ابتسام بطمة شاركت مؤخرا في الفيلم السينمائي “البوز”، رفقة كل من شقيقتها دنيا، فركوس، مراد العشابي، فاتي جمالي، رفيق بوبكر..

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