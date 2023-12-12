متابعة تستفز ابتسام بطمة و الأخيرة ترد: “سيري تنعسي”
القسم الفني: هبة بريس
علقت إحدى متابعات عارضة الأزياء ابتسام بطمة على آخر منشور لها بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وهاجمت المتابعة شقيقة دنيا بطمة على إثر المعاناة التي تعيشها فلسطين و بالتحديد أهل غزة، قائلة :” الناس كتموت وانتما عاطيينها للمهرجانات”.
وبدورها، ردت بطلة الفيلم السينمائي “البوز” قائلة :” هادي راه خدمتنا مالاحظتيش انك زدتي فيه، كلنا كندعيو معاهم وقلوبنا معاهم فينما نحط شي خدمة تبداي سيري أختي تنعسي”.
وجدير بالذكر أن ابتسام بطمة شاركت مؤخرا في الفيلم السينمائي “البوز”، رفقة كل من شقيقتها دنيا، فركوس، مراد العشابي، فاتي جمالي، رفيق بوبكر..تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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” كاظم الساهر يطرح أغنية باللغة الإنكليزية ” أرباحها ستقدم لدعم فلسطين .. طرح الفنان العراقي كاظم الساهر، أغنيته الجديدة على موقع يوتيوب وصفحاته الشخصية على منصتي إنستغرام وفيسبوك. تحمل الأغنية اسم “امسك سلاحك” والتي يدعم من خلالها الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول والتي أسفرت عن استشهاد أزيد من 13 ألف شخص. وقام الفنان كاظم الساهر بغناء أغنيته الجديدة باللغة الإنجليزية مع المحافظة على اللحن العربي، فيما تحدث من خلال أغنية “امسك سلاحك” عما تعرض له سكان مدينة غزة المحاصرة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ أزيد من 40 يوماً. الأغنية لاقت إعجاباً كبيراً من قبل محبي كاظم الساهر، إذ تجاوز عدد المشاهدات عليها حاجز 600 ألف مشاهدة في أقل من ساعة على حسابه الشخصي في إنستغرام، وأزيد من 30 ألف إعجاب، إضافة إلى أكثر من ألف تعليق. أما على صفحته بموقع يوتيوب فوصل عدد المشاهدات في أقل من ساعة إلى قرابة 10 آلاف مشاهدة وأكثر من ألفي إعجاب. روج الفنان كاظم الساهر أغنيته الجديدة، على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات، حيث نشر مقطعاً مثيراً من الأغنية، معبراً عن طموحه إلى منح الموسيقى بُعداً إنسانياً عملياً يتخطى حدود الترفيه. فيما وجه كلماتها بطريقة مؤثرة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى أن تكون وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة، مع تأكيد أن الأغنية تعكس فكرته الفنية وتلحينه الرائع، بينما كتبت كلماتها توم لو. وفي تفاصيل أكثر حول العمل الفني، قام الفنان ميشال فاضل بتوزيع الموسيقى، وتم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا. ولفت كاظم الساهر الانتباه إلى أن عوائد الأغنية سيتم التبرع بها لدعم الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة. تأتي هذه المبادرة في إطار استخدام الفن والموسيقى كأدوات لدعم السلام والجهود الإنسانية، حيث تستهدف أغنية “امسك سلاحك” الوصول إلى جمهور عالمي، وتسليط الضوء على العمل الإنساني بشكل خاص. تتسم الأغنية بلغتها الإنجليزية بهدف تحقيق تأثير أوسع، والوصول إلى الجمهور الغربي؛ وذلك للتعرف من خلال الفن على ما يعيشه الأطفال والناس في غزة. أما بخصوص فيديو أغنية تتسم الأغنية بلغتها الإنجليزية بهدف تحقيق تأثير أوسع، والوصول إلى الجمهور الغربي؛ وذلك للتعرف من خلال الفن على ما يعيشه الأطفال والناس في غزة. أما بخصوص فيديو أغنية “امسك سلاحك” فقد استخدمت العديد من المشاهد المأساوية في غزة التي حدثت خلال الحرب الأخيرة. وفي إشارة إلى مواقفه الإنسانية، ألغى كاظم الساهر حفلاً غنائياً سابقاً تضامناً مع أهالي غزة، حيث أعرب على حسابه في إنستغرام عن الأسف لتأجيل حفلي قطر وعمان، بسبب الظروف المأساوية في غزة.