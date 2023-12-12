لم تعد الغذاء وذهبت للتصويت في الانتخابات.. مصري يطلق زوجته

2023-12-12 / 13:38
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هبة بريس - وكالات

أقدم أحد المواطنين في مصر على تطليق زوجته عقب عودته من عمله ولم يجد طعاما في منزله، بحجة أنها كانت في الانتخابات وانشغلت طوال اليوم.

وحسب شهود عيان ل “القاهرة 24:، فقد حضر الزوج عقب عودته من العمل، فلم يجد زوجته في المنزل، وذهب إلى أقرب لجنة وهي لجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية للبنات بمحافظة مطروح، حيث تواجدت للمشاركة في الانتخابات، لكنها تأخرت وانشغلت مع عدد من الجيران وأهالي المنطقة ممًا أدى إلى انفعال الزوج، فطلقها أمام الحاضرين.

وحاول الجميع من المواطنين تهدئة الزوج الغاضب، إلا أنه أصر على انفصاله بهم زوجته والعودة إلى المنزل بدونها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد الموافق للـ10 من الشهر الجاري وستستمر حتى الـ12 منه، حيث يتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

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‫6 تعليقات

  2. كان على الزوجة أن تهيئ الغذاء لزوجها قبل خروجها من المنزل حتى لا تقع في هذآ المأزق هههههههههههه.

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  5. طز إلى هادو رجال، بسبب بسيط اغلن الطلاق، و اذا فتشت فيه تجده احظ المزاليط و داير فيها و زير المالية.
    الله يحسن ع نها كيف كانت صابرا مع واحد متعجرف لن صح الخبر كنا روي

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  6. لأسف الشديد … ذلك الميثاق الغليظ الذي وصانا ربنا عنه … يعتبر في مصر … حبر على ورق … عندهم الطلاق بحال العطسة …. قوم فرعون … بئس الحياة …

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