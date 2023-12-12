تارودانت : 500 فحص طبي يوميا لفائدة ساكنة إغرم والوالي امزازي يزورالمستشفى العسكري

هبة بريس : تارودانت

قام الوالي سعيد امزازي اليوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، بزيارة تفقدية إلى المستشفى العسكري بمنطقة إغرم بإقليم تارودانت، من اجل الاطلاع عن قرب على عمليات الفحص والاستشفاء لساكنةً المنطقة .

وقد إلتقى امزازي بعدد من ساكنة المنطقة ومنتخبيها وفاعلين مدنيين، كما قدمت له الأطقم الطبية كافة الشروحات المتعلقة بعمليات الفحص والاستشفاء والخدمات الطبية المقدمة للمرتفقين .

هذا وشرع المستشفى العسكري بجماعة اغرم، اقليم تارودانت، في تقديم خدماته الطبية والتمريضية لقائدة ساكنة دائرة اغرم، و التي تضم حوالي 17 جماعة ترابية اغلبها في العالم القروي.

المستشفى العسكري المتنقل والذي تم إحداثه بتعليمات ملكية سامية ، و الذي تم إنشاؤه بالمدخل الشمالي لجماعة إغرم، في تلة تمت تهيئتها وربطها بالكهرباء والماء الصالح للشرب والانترنت، فالمنشأة الصحية العسكرية تضم 14 خيمة عسكرية، تضم عدة تخصصات، منها طب الاطفال، وطب النساء والتوليد، وغرفة الانعاش، وغرفة الجراحة، وطب الجلد والعيون، والطب العام، بالاضافة إلى خيمة تم تخصيصها للتحاليل المخبرية، وخيمة للأشعة، وخيمة كصيدلية.

وتتم الاستفادة من خدمات المستشفى العسكري، باستقبال المرتفقين كل يوم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، في خيمة مهيأة لذلك، يحصل فيها المرتفق على رقم، ويتوجه نحو خيمة أخرى خاصة بالكشف الاولي، حيث يتم توجيهه نحو المصلحة المختصة .

ويقدم المستشفى العسكري ما يناهز 500 مستفيد بشكل يومي ، والعدد قابل للارتفاع في قادم الايام، خاصة مع موجة البرد التي تشهدها المنطقة .

ويسهر على تقديم الخدمات الطبية للمرتفقين، فريق طبي عسكري متمرس في كل التخصصات، وبخصوص الحالات المستعجلة والمستعصية، فيتم توجيهها عبر سيارات اسعاف تابعة للقوات المسلحة الملكية المكلية، تم وضعها في عين المكان، تقوم بنقلها نحو مستشفى تارودانت الاقليمي، أو مستشفى الحسن الثاني الجهوي، ويرافقها طبيب عسكري تنتهي مهمته بتسليم المريض لإدارة المستشفى .

ساكنة جماعة اغرم وفي تصريحات متفرقة ، يعتبرون المستشفى العسكري بادرة ملكية مهمةوتستحق التنويه والشكر أتت في وقتها، فبالرغم من أن المنطقة لم تتضرر من الزلزال كثيرا ، إلا أن الساكنة تحتاج مثل هذه المنشآت الصحية خاصة في مثل هذا الوقت من السنة، حيث يصعب تنقل الأسر إلى أقرب وحدة استشفائية بمدينة تارودانت، والتي تبعد عن اغرم والنواحي بحوالي 80 كلم، وفي منطقة جبلية وعرة.

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